Cristian Benavente revela cómo su hotel ayuda a empresas durante cuarentena en España

Una de las preguntas más frecuentes actualmente que se plantean todas las empresas es ¿Cómo podemos adaptarnos y seguir hacia delante a pesar del COVID-19? 💪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nosotros teníamos muy claro que no cesaríamos nuestra actividad, sino que nos adaptaríamos al mercado y seguiríamos luchando. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ●Una de las cosas que jugaban en nuestra contra era el tiempo, ya que no tuvimos mucho para poder pensar demasiado, solo quedaba cambiar nuestras estrategias y adaptarnos a la situacion y mercado.⏱🏚🏃‍♂️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ●Decidimos ampliar nuestros servicios, estudiar oferta y demanda y ajustarnos a ello con el doble de horas de dedicación, esto nos ha hecho poder llenar el 80% de nuestros alojamientos.🏡🤓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Os animamos a seguir siempre hacia delante y nunca tirar la toalla! 🙅‍♀️🙇‍♀️👩‍💻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀