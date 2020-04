Arequipa: Jugador de Melgar señala el motivo de su intervención por parte de la Policía

Un vídeo donde se ve al jugador de Melgar, Paolo Fuentes, siendo retirado a la fuerza de su domicilio en Arequipa, ha generado varios comentarios en su contra.

Según los vecinos del jugador arequipeño, en la vivienda se encontraban haciendo ruido y presumiblemente, ingiriendo bebidas alcohólicas la noche del último sábado.

Al respecto, el defensa dio su versión de lo sucedido en sus redes sociales.

Lo que dijo es lo siguiente:

Está circulando en redes unos videos míos, voy a dar mi versión porque lo que se especula es totalmente erróneo.

“Yo vivo con mi ahijado y mi padre. Así que estuvimos en casa, (se me ve sin polo porque en ese momento estaba así), en realidad nos pasamos toda la tarde conversando, así que como los que nos conocen y conocen a mi padre, a él le gusta cantar, nos animamos a hacer karaoke dentro de mi domicilio, en ningún momento salimos ni nada, asumo que mi error fue subir el volumen más de lo debido. Y debo aclarar que no se estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Después cuando llega la policía e ingresa de esa manera a mi hogar, rompiendo la puerta, me puse un poco fuerte porque no me pareció que me saquen de mi domicilio. Pero no puedo recriminar nada hacia la policía, ellos estaban haciendo su trabajo. Y ante tantas cosas que ponen de que yo estaba fuera de mi hogar, yo puedo comprobar de que vivo acá con las personas mencionadas. Ante tantos comentarios que están tergiversando todo, salgo a aclarar cómo fueron las cosas. Amistades difundir”, publicó el jugador.