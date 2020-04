Paolo Hurtado: “El gol a Ecuador me cambió la vida, es el más importante de mi carrera”

El triunfo de Perú contra Ecuador en Quito por la fecha 16 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 fue uno de los partidos más celebrados del proceso que devolvió a la bicolor a una Copa del Mundo luego de 36 años. Edison Flores y Paolo Hurtado fueron los artífices de dicha hazaña, que significó además la primera victoria peruana en tierras norteñas.

El ‘Caballito’, en una entrevista con Movistar Deportes, reconoció que dicho tanto fue el más significativo de toda su trayectoria.

“He visto muchas veces el gol que le hice a Ecuador. Es el tanto más importante de mi carrera, jamás lo olvidaré, es el que más me marcó a nivel de selección. La gente siempre lo recuerda. El gol me cambió la vida", aseguró.

Sin embargo. también confesó que le entristeció mucho no haber podido jugar la Copa América de Brasil.

"Me hubiera gustado estar en la Copa América, la sensación de que a la selección le vaya bien por momentos fue agradable, pero llegué hasta a llorar. En la victoria sobre Chile, yo estuve viajando a Turquía y recuerdo que las lágrimas se me cayeron”, reveló.

El volante se encuentra actualmente en Turquía, pues tiene contrato con Konyaspor. Según contó, sigue entrenando con normalidad, pues su club no ha suspendido las actividades.

“Tenemos el club abierto, podemos ir a entrenar. Vivo a 8 minutos del equipo y voy todos los días a las 3pm, entreno diariamente, no he descansado”, aseveró.

Por último, indicó que siempre busca jugar en el extranjero para tener más chances de ser convocado a la selección. “Si me toca salir, quiero hacerlo de la mejor manera. Me fue bien en Portugal, pero voy a donde me toque, lo tomaré con mucho profesionalismo”, sentenció.