Alianza Lima: ¿Jean Deza tendrá una oportunidad tras la llegada Mario Salas?

La oficialización de Mario Salas como técnico de Alianza Lima hasta el 2021, sacó a la luz los cambios que se darán en el cuadro blanquiazul con la llegada del chileno, quien es conocido como un entrenador pegado a la norma y disciplina.

Tras su paso por Colo Colo, el ‘Comandante’ dejó fuera del equipo a varios jugadores por no seguir las normas y en Alianza Lima las cosas no serían distintas, pues se supo que tomó la decisión de no contar con Jean Deza.

Deza fue separado del primer equipo por indisciplina, ya que en más de una oportunidad fue captado por las cámaras de un programa de espectáculos bebiendo y fumando a muy altas horas de la noche.

Sin duda alguna, este hecho sumó a la salida de Pablo Bengoechea de La Victoria, ya que el uruguayo aseguró que “mi mensaje no llegó con claridad al jugador”. Salas está al tanto de lo sucedido, pues recibió el informe del jugador que deportivamente no superó las expectativas de la directiva.

¿Qué pasará con Deza?

La administración de Alianza Lima inició la documentación para dejar sin efecto el contrato que une a Deza con la institución; aunque no será nada fácil, el club no dará marcha atrás. El jugador ya está al tanto de la decisión del nuevo comando técnico.

Cabe indicar, que Jeza Deza recibió el plan de trabajo del club para entrenar en su casa tras el aislamiento social, pero a partir de hoy todo cambiará tras la medida tomada por el ‘Comandante’.