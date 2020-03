Ángel Ojeda mandó a la “m...” a Dani Alves luego que este le pidiera que no lo toque

Deportivo Binacional sacó un importante triunfo ante Sao Paulo (2-1) por la primera fecha de la Copa Libertadores. Pese a que se fueron al entretiempo con el marcador abajo, hicieron sentir su localía y empataron apenas empezó el segundo, mientras que el gol de la victoria llegaría en los minutos finales.

El encuentro entre Deportivo Binacional y Sao Paulo se vivió al límite. Los jugadores se pegaron hasta por gusto y cada duelo sacaba ‘chispas’, uno de ellos fue entre el volante Ángel Ojeda y Dani Alves. El mediocampista del ‘Poderoso del sur’ reveló que mandó bien lejos al brasileño.

"Me dijo que no lo toque y que no lo ***, sostuvo el mediocampista del ‘Poderoso del sur’. Lejos de intimidarse ante el campeón del mundo, el jugador nacional dio detalles de lo que respondió en la cancha: “lo mandé a la m...”.

Ángel Ojeda no se quedó corto, pues sugirió que ante River Plate saldrá con las mismas ganas con las que anuló a Dani Alves en Juliaca, y que no dejará pasar a ningún rival. “Si tengo que ‘rascar’ a alguien, lo haré”, finalizó el volante de Binacional.

Binacional vs. Sao Paulo: el gol de la victoria de Johan Arango

Corría el minuto 77′ del segundo tiempo cuando el colombiano Johan Arango se zafó de su marca para sacar un misil. Con su tanto, Deportivo Binacional voltearía el partido y ganaría sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores.

Mira aquí el resumen de Binacional vs Sao Paulo

Tras varias gestiones, el ‘Poderoso del Sur’ logró que la Copa Libertadores se juegue en Juliaca, ciudad ubicada a 3,825 m.s.n.m. donde recibieron a Sao Paulo y lo harán también ante River Plate y LDU de Quito.

El siguiente encuentro de Deportivo Binacional será de visita ante los ‘Millonarios’ en el estadio Monumental, el próximo miércoles 11 de marzo desde las 5.15 p. m. (hora peruana).