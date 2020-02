Liverpool vs. Watford EN VIVO: horarios y canales del partido por la Premier League

Liverpool vs Watford EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | se miden HOY sábado 29 de febrero, desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la vigésimo séptima fecha de la Premier League 2019/2020, en el estadio Vicarage Road, de Watford, con transmisión de ESPN2. La República Deportes te ofrece la cobertura minuto a minuto de este partido para que no te pierdas los goles, jugadas y el resumen con todas las incidencias a lo largo de los noventa minutos.

Liverpool vs. Watford EN VIVO: pronóstico

Liverpool sigue con su marcha imparable en la Premier League, torneo donde no conoce derrotas esta temporada. Al frente del poderoso equipo de Anfield se encuentra un Watford estancado en su lucha por salir de la zona de descenso, pues no conoce de triunfos desde hace cinco partidos y se sitúa penúltimo, a solo tres unidades del colero absoluto. Para darse una idea de lo desequilibrado que se presenta este enfrentamiento, basta mencionar que el cuadro ‘Red’ tiene más del triple de los puntos que posee su rival en esta campaña.

Liverpool vs. Watford EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Reds’?

El equipo de Jurgen Klopp sigue batiendo récord en la liga local. Desde su empate a uno contra el Machester United en octubre del año pasado, Liverpool acumula 18 victorias consecutivas, racha monstruosa a la que ningún otro equipo en Europa se puede acercar hoy en día.

Liverpool vs. Watford EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Hornets’?

La marcha de Watford en la Premier League se ha convertido en una pesadilla para sus hinchas. Con apenas 24 puntos en la tabla de posiciones y sin poder ganar desde hace cinco fechas, el modesto cuadro dirigido por Nigel Pearson es uno de los más firmes candidatos a jugar la Championship en la próxima temporada.

Liverpool vs. Watford EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Premier League?

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a. m.

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p. m.

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en Estados Unidos: 12.30 p. m. (ET) / 9.30 a. m. (PT)

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p. m.

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p. m.

- Liverpool vs. Watford EN VIVO en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p. m.

Liverpool vs. Watford EN VIVO: ¿en qué canal ver el partido de la Premier League?

Liverpool vs. Watford en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Liverpool vs. Watford en Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. Watford en Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. Watford en Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Liverpool vs. Watford en Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. Watford en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Liverpool vs. Watford en Costa Rica: Sky HD

Liverpool vs. Watford en República Dominicana: RUSH, Sky HD

Liverpool vs. Watford en Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Liverpool vs. Watford en El Salvador: Sky HD

Liverpool vs. Watford en Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Free, Canal+ Sport

Liverpool vs. Watford en Guatemala: Sky HD

Liverpool vs. Watford en Honduras: Sky HD

Liverpool vs. Watford en Italia: Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Liverpool vs. Watford en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Liverpool vs. Watford en Nicaragua: Sky HD

Liverpool vs. Watford en Panamá: Sky HD

Liverpool vs. Watford en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. Watford en España: DAZN

Liverpool vs. Watford en Reino Unido: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League

Liverpool vs. Watford en Estados Unidos: UNIVERSO, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBCSports.com, SiriusXM FC

Liverpool vs. Watford en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. Watford en Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Liverpool vs. Watford EN VIVO: ¿en cuántos partidos más puede salir campeón Liverpool?

A estas alturas del campeonato, es solo cuestión de tiempo para que el equipo dirigido por Jurgen Klopp sea el nuevo campeón de la Premier League, su primer título de Primera División desde 1990. Con una diferencia de más de 20 puntos sobre Manchester City, su más cercano perseguidor, la cuenta regresiva para que los de Anfiled alcen el codiciado trofeo va llegando progresivamente a su final.

A falta de once fechas por jugarse (33 puntos) Liverpool se consagrará campeón si gana sus próximos cuatro partidos, independientemente de lo que pase con sus rivales. Curiosamente, después de esos cuatro duelos se medirán contra el conjunto de Guardiola.

Si la fortuna decide darle un último espaldarazo a los ‘Reds’ y provoca que los Cityzens no ganen sus siguientes dos encuentros, Mohamed Salah y compañía celebrarán al final de la fecha 28, cuando choquen contra el Bournemouth (siempre y cuando ganen todos sus partidos hasta ese momento, claro está).

Partidos que Liverpool debe ganar para salir campeón pase lo que pase

- Watford vs. Liverpool | Fecha 27

- Liverpool vs. Bournemouth | Fecha 28

- Everton vs. Liverpool | Fecha 29

- Liverpool vs. Crystal Palace | Fecha 30