Novak Djokovic: por otra medalla

“Tras haberlo pensado detenidamente, he tomado la decisión de jugar en Tokio, con el fin de sentir nuevamente lo que significa unas olimpiadas para un deportista”. Pasaron casi ocho meses desde que Novak Djokovic hizo oficial su regreso a unos Juegos Olímpicos. El número uno del mundo, que hoy pasa por un buen momento, estableció sus objetivos para este 2020 y no cabe duda de que entre ellos está sumar una medalla olímpica.

“Me siento motivado e inspirado. Los objetivos son los Grand Slam y los Juegos Olímpicos (...). En los de 2008 en Pekín gané el bronce y tal vez haya llegado el momento para otra medalla más. Me prepararé lo mejor posible para darlo todo”, dijo el número 1 del mundo en una rueda de prensa y confirmó que participará en el próximo torneo de Dubai en singles y dobles, aunque muchos consideran que no es una cita del máximo nivel, pero valoró que “cada torneo trae diferentes desafíos”.

PUEDES VER Imbatible: Novak Djokovic se consagró campeón del Australian Open 2020

Preguntado sobre su capacidad para mantener la calma mental en los momentos cruciales de los partidos, declaró que eso se consigue con la experiencia y en el conocimiento de uno mismo. ‘Nole’ aseguró que a él no le hace feliz un éxito o un récord, sino “el amor por el tenis, que es el núcleo de todo. Si no vuelvo a ese niño interior y si no siento el amor por ese deporte no puedo estar satisfecho independientemente de los objetivos y la carrera”, finalizó.