Millonarios vs. Always Ready EN VIVO: hora, canal y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Always Ready EN VIVO ONLINE | Copa América 2019 | LIVE STREAMING | Este miércoles 19 de febrero desde las 17:15 horas (Perú y Colombia) y 18:15 horas (Bolivia), los altiplánicos van por la remontada para acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2020. Este duelo será transmitido vía DirecTV Sports. Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

Millonarios vs. Always Ready | Pronóstico

Este será un partido intenso y luchado a lo largo de los 90′ minutos de juego, decimos esto porque ambos conjuntos se pueden neutralizar en diversas zonas del campo. Eso sí, el Always Ready tiene más chances de ganar el partido debido a su propuesta intensa cuando actúa en casa. Más allá de haber perdido su última presentación liguera, ha logrado sumar 5 triunfos en 7 presentaciones en el torneo doméstico, manteniéndose en la pelea por el primer lugar de la tabla general. Como local cosechó 4 victorias seguidas antes de la derrota ante San José. Lo más llamativo de aquellos triunfos es que anotó muchos goles a favor, siendo factible que mantenga esta efectividad en la Copa Sudamericana 2020.

En cuanto al Millonarios FC, te contamos que es un conjunto recio y veloz al ser un grande de Colombia. Sin embargo, su arranque en el torneo ‘cafetero’ no ha sido el mejor, ya que ha cedido muchos goles debido a sus problemas al momento de realizar las transiciones colectivas. Su meta será no cometer los mismos errores como lo hizo ante Jaguares en su última salida por la Liga Águila (derrota 4-1). Ante esta realidad y sabiendo que Always Ready saldrá con una actitud agresiva desde la etapa inicial (tiene el marcador en contra), un empate le daría el pase al elenco azul a la siguiente fase. Una mención que no puede pasar por alto es que los Millonarios están adaptados a jugar en la altura (Bogotá).

Millonarios vs. Always Ready | Boletas

- Curvas: 30 Bs.

- Recta: 45 Bs.

- Preferencia: 50 Bs.

- Butacas: 70 Bs.

🤩 ¡Una semana clave en la #Sudamericana! Se definen los primeros clasificados a la Segunda Fase. pic.twitter.com/WMWkN2vy8M — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 17, 2020

Millonarios vs. Always Ready | Canal

DirecTV será el canal encargado de TRANSMITIR el partido Millonarios vs. Always Ready. Este duelo es correspondiente a la vuelta de la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2020.

Always Ready vs. Millonarios FC | Estadio

El Millonarios FC vs. Always Ready se jugará en el estadio Hernando Siles que está ubicado en la Ciudad de La paz. La hora pactada es 18:15 (Hora de Bolivia) y 17:15 (Hora de Perú y Colombia).

¡Vamos todos juntos! ✈️🇧🇴Ⓜ️ Estos son los jugadores convocados por el profe Alberto Gamero para enfrentar a Always Ready el jueves en La Paz. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/nOoEm6smHR — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 17, 2020

Millonarios vs. Always Ready | Dónde ver

Para poder EN VIVO el partido Millonarios vs. Always Ready deberás sintonizar DirecTV Sports. En caso no cuentes con el paquete de cable puedes engancharte al minuto a minuto que hará La República Deportes a través de su web.

DirecTV Sports | Canal para ver Millonarios vs. Always Ready

