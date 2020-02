Tumbar al campeón [CRÓNICA]

Tan rápido como inesperado. Tan merecido como improbable. Un estadio que vibra igual que su técnico, un equipo que tiene el guión aprendido y un rival que llegaba con el cartel de favorito para irse sin premio. El Atlético, que siempre se reinventa, encontraba en esta serie dispareja la oportunidad perfecta para volver a mostrar su poderío.

La predisposición mental ante escenarios adversos y cómo remontarlos aparece en un equipo que deambula en el cuarto lugar de la Liga, que fue eliminado en la Copa del Rey por el Cultural Leonesa y que le queda la Champions como última bala para salvar una temporada con muchas dudas. Ese ese el momento en el que crece el Atlético, cuando tiene todo en contra, cuando no es el favorito.

Dos versiones diferentes de entender el fútbol. El ver el partido como una guerra particular, donde atrincherarse puede ser un modo de vivir para Diego Simeone, mientras el ‘rock and gol’ del Liverpool, un equipo intenso, que siente que el ataque es la única manera de ganar. Tan rápido que pocos estaban acomodados, un corner que acaba en carambola le queda perfecta a un Saúl (4’) que encuentra la redención en un gol que le da una ventaja (no tan grande) al Atlético.

Simeone, al borde de la cancha, viboreaba los brazos como un ‘barrabrava’ pidiendo más apoyo. Sus jugadores, más concentrados en cada movimiento rival, transformaban la cancha en un gigantesco tablero de ajedrez lleno de estrategia. Hasta con 8 futbolistas en el área, el Atlético estaba entregado a un resultado que aumenta esa estadística favorable que dice que con el ‘Cholo’ nunca pierden de local en series nocaut (9 triunfos y 4 empates).

Liverpool intentaba conseguir el empate pero un cabezazo de Salah se iba afuera -antes un gol anulado por offisde-, Mané era cambiado por una amarilla que preocupaba, Chamberlain entraba sin efecto y Morata se tropezaba cuando el Atlético podía dar el golpe final. La superioridad de los ‘Reds’ en plantel no se refleja en la cancha y la serie queda abierta para dentro dos semanas en Anfield, donde el campeón tendrá que sacar su casta ante este Atlético que no falla en las citas importantes.