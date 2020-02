Zidane choca camino a entrenamiento con Real Madrid y conductor afectado le pide un selfie [FOTOS]

De camino a un entrenamiento con el Real Madrid, el técnico francés Zinedine Zidane embistió con su coche en la parte trasera a otro vehículo, sin imaginar que el conductor afectado lo tomaría de la mejor manera al darse cuenta quién era el causante del accidente.

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

El hecho ocurrió en Valdebebas, al norte de Madrid. Luego de la colisión, ambos conductores bajaron de su coche, y en ese momento Ignacio Fernández se percató de que era Zidane.

"Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no se iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto”, expresó. Confiado, le aseguró que podían realizar los papeleos correspondientes luego. "También le dije que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”, comentó en fanático.

Zidane le da un golpe en el coche y él aprovecha para pedirle un selfie. El entrenador del @realmadrid chocó contra el vehículo de un vecino de A Rúa de #Valdeorras #RealMadrid #Fútbol https://t.co/LvFPRsWRvp — La Voz de Ourense (@vozourense) February 12, 2020

Zidane por su parte, le replicó: “Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal”, según el testimonio del conductor.

PUEDES VER Real Madrid venció a Osasuna con goleada (4-1) y se mantiene primero en LaLiga Santander

Asimismo, afirmó que el representante de Zidane le dijo que estaba “muy agradecido” con él por no haberle hecho demorar pidiéndole camisetas, boletos o firmas, ya que Zizou tenía prisa para llegar al entrenamiento con el Real Madrid. De esta manera, el accidente entre ambos quedó zanjado, y lo que pudo ser un amargo momento para Ignacio Fernández se convirtió en una agradable anécdota.