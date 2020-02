Tokio 2020: María Belén Bazo navega hacia el sueño olímpico

Por: Roger Silva

Desde pequeña estuvo ligada a los deportes. Sus padres le inculcaron a ella y a sus dos hermanos esa pasión de siempre realizar una actividad física, ya que consideraron que era vital para el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Fruto de ello, María Belén Bazo pasó por la gimnasia, en donde incluso llegó a representar al Perú en algunas competencias internacionales. Años después, encontró su verdadera pasión: la vela.

A la edad de quince años y con muchas ganas de triunfar en la vida, la medallista en Lima 2019 ya sabía que quería dedicarse a este deporte que se desarrolla en el mar. Sin embargo, la decisión no contaba con el total respaldo de su círculo más cercano, quienes le dijeron que lo vea más como un pasatiempo.

María Belén habló con sus padres y les dijo que le den un año entero para probar si podía hacerse un nombre en la vela, eligiendo la modalidad de windsurf. Si bien no fue fácil estar horas entrenando, con dietas y bajo la presión de conseguir resultados a corto plazo, el tiempo le terminó dando la razón. “Todo el 2016 me dediqué a navegar y pude lograr una medalla en el Campeonato Mundial de Nueva Zelanda que fue a fin de año. Allí gané la de bronce y fue el momento más importante de mi carrera, ya que me dio la seguridad para poder llegar lejos”, explica Bazo.

Hoy, el tiempo le vuelve a dar la razón al meterse en la historia del deporte peruano debido a que es la primera peruana en clasificar en la modalidad de RS:X windsurf, a unos Juegos Olímpicos y buscará dejar en lo más alto el nombre del Perú.

“Mis dos objetivos eran los Juegos Panamericanos y Tokio 2020. Lo logré, pero mi objetivo principal como deportista sigue siendo los Juegos Olímpicos”, nos comenta María Belén. Además, la actual 23 del ranking mundial no oculta su emoción por este logro: “Estoy muy contenta en ser la primera peruana en clasificar y estoy segura que van a venir muchos más. Espero que a partir de las próximas olimpiadas siempre haya uno o dos peruanos presentes”.

Cada vez falta menos para que empiecen los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La velerista ya espera con ansias su debut, pero también es consciente de sus opciones. “Siempre soy muy positiva, pero también realista. Una medalla es un poco lejano, mi objetivo es estar dentro de las 10 primeras y ojalá que, para París, sí pueda conseguir una. El deporte es a largo plazo. Todavía soy joven y una de las menores en Tokio 2020”.

Un tema que es real y que juega en contra de María Belén Bazo es que Perú está lejos de ser potencia en su deporte. “Lo olímpico en el Perú falta que se desarrolle bastante, estamos en pañales. Tenemos cuatro medallas olímpicas en la historia y haré lo posible por lograrlo, pero falta desarrollar bastante”.

A su vez, la joven velerista explica que en algunos torneos tuvo que ingeniárselas para seguir en carrera: “A veces es frustrante. Dar todo y que tu equipo de competencia no esté en su mejor estado o no tener un fisioterapeuta para que te ayude a descargar lo muscular. A veces genera que no le puedas ganar a tus competidoras. Es frustrante, pero no es un motivo para darte por vencido”.

Por último, María Belén Bazo espera que la realidad siga mejorando de cara al futuro, donde pide un poco más de apoyo. “Hay un montón de potencial en el Perú, pero el talento no lo es todo. Necesitamos un buen sistema estructural”.

María Belén y su cupo para Tokio 2020

La velerista nacional se clasificó al acabar dentro de las nueve primeras en el Mundial de Windsurf de Italia, separada de las once que ya habían clasificado previamente en el 2018.

María Belén Bazo se viene preparando desde el mes de noviembre en Buzios, Brasil. Su rutina consiste en navegar entre dos y tres horas diarias con todo tipo de condiciones de viento para mejorar la parte técnica y física. Además, diariamente acude al gimnasio para mantener la forma con ejercicios específicos. Mientras tanto, sigue navegando hacia su objetivo en los Juegos Olímpicos.

Sabías que...

Próximas competencias antes del debut de María Belén Bazo en Tokio 2020:

Campeonato Mundial en Australia (22 al 28 de febrero)

Campeonato Semana Olímpica de Francia (21 al 25 de abril)

Campeonato Europeo (12 al 16 de mayo)

Copa del Mundo en Japón (17 al 21 de junio)