Solano conversó con un policía mientras se jugaba el Perú vs Uruguay [VIDEO]

El día de ayer se disputó la cuarta fecha del Grupo B con el encuentro Perú vs. Uruguay, sin embargo, la selección peruana terminó cayendo y sumó su segunda derrota en el Torneo Preolímpico de Colombia 2020.

Pero eso no fue todo, las cámaras nos dejaron una peculiar escena: Nolberto Solano fue expulsado por reclamar un penal y minutos después, se le vio conversando con un policía de seguridad. ¿Estuvieron hablando de estrategias?

Nolberto Solano fue expulsado por reclamar un penal para la selección peruana sub 23 de manera airosa, sin embargo, Ñol decidió no irse a los vestuarios, sino permanecer dentro del campo. En ese momento se encontró con un policía, con quien discutió una estrategia del Perú vs. Uruguay.

Francisco Ginella fue quien marcó el tanto para la victoria de Uruguay sobre la selección peruana sub 23. La blanquirroja solo puede esperar ganarle a Bolivia y que se den otros resultados para que pueda avanzar en el Torneo Preolímpico de Colombia 2020.

Selección peruana sub 23: los resultados que necesita

Perú, con un triunfo ante Bolivia por cualquier resultado, pasaría a Uruguay, pues los charruas se quedaron con una diferencia de gol de -1, la cual los perjudicaría para entrar al cuadrangular final. Del otro lado, la selección peruana sub 23 también necesita que Brasil no pierda ante Paraguay.

Perú vs Bolivia Sub 23: ¿Cuándo es el partido?

Los dirigidos por Nolberto Solano buscarán su clasificación ante los ‘Altiplánicos’ este viernes 31 de enero desde las 6:00 pm en el estadio Centenario.