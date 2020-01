Nadal vs. Kyrgios EN VIVO: canal, horario y dónde ver el Open Australia 2020

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la cuarta ronda del Abierto de Australia 2020 este lunes 27 de enero desde las 3:00 a.m. (hora de Perú) y 5:00 am (hora de Argentina). La transmisión estará a cargo de ESPN y ESPN Play. Para ver todo el tenis en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias.

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO ONLINE | Canal

Para seguir EN VIVO el Nadal vs. Kyrgios debes saber que el partido será televisado por ESPN para toda Latinoamérica.

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO vía ESPN

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO | Horario

- Nadal vs. Kyrgios en Argentina: 5:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Colombia: 3:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Perú: 3:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Ecuador: 3:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Brasil: 5:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Chile: 5:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en México: 2:00 am

- Nadal vs. Kyrgios en Estados Unidos, Washington, District of Columbia: 3:00 am

- Nadal vs. Kyrgios en Paraguay: 5:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Bolivia: 4:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Venezuela: 4:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Uruguay: 5:00 am (Lunes)

- Nadal vs. Kyrgios en Italia: 11:00 am

- Nadal vs. Kyrgios en España: 11:45 am

¡A poner el despertador! ⏰



El N°1 del mundo busca meterse en los cuartos de final del #AusOpen, pero el australiano no se la va a hacer fácil.

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO | Actualidad de Rafa

En Tercera Ronda, Rafael Nadal tardó apenas una hora y 38 minutos en vencer a su compatriota Pablo Carreño-Busta por 6-1, 6-2 y 6-4.

Anteriormente, el número 1 del mundo tampoco cedió parciales ante el argentino Federico Delbonis en Segunda Ronda (6-3, 7-6 y 6-1) y el boliviano Hudo Dellien en Primera Ronda (6-2, 6-3 y 6-0).

Rafa se metió en la Cuarta Ronda del Abierto de Australia 2020 por cuarto año consecutivo. En los 3 anteriores logró salir ileso de este escalón, pero en ninguno de los casos pudo quedarse con el título. En 2017 (Vs. Roger Federer) y 2019 (Vs. Novak Djokovic) perdió la Final.

Nadal vs. Kyrgios EN VIVO | Actualidad del australiano

Para Nick kyrgios, el ser local pesó mucho para sacarse de encima en Tercera Ronda al ruso Karen Khachanov. Tras sacar ventaja de dos sets, todo se definió en el super tie break del último parcial. Fue 6-2, 7-6(5), (6)6-7, (7)6-7 y 7-6(8), en cuatro horas y 26 minutos de acción.

En los escalones previos, el nacido en Canberra se deshizo del francés Gilles Simon en Segunda Ronda (6-2, 6-4, 4-6 y 7-5) y del italiano Lorenzo Sonego en su debut (6-2, 7-6 y 7-6).

El actual 26 del mundo buscará los Cuartos de Final del Autralian Open por segunda ocasión en su carrera. En 2015, el británico Andy Murray lo frenó en esa instancia (3-6, 6-7 y 3-6). En la edición pasada, se despidió en el amanecer de la competición por culpa del canadiense Milos Raonic (4-6, 6-7 y 4-6).