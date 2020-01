Perú vs. Paraguay sub 23 EN VIVO vía DirecTV Sports: a qué hora y dónde ver a la selección peruana

Perú vs. Paraguay sub 23 EN DIRECTO | EN VIVO por DirecTV Sports para Latinoámerica y América TV por señal abierta | Preolímpico 2020 | La selección peruana sub 23 juega este sábado 25 de enero su segundo partido por el Grupo B Estadio Centenario de Armenia, desde las 06:00 p.m. (hora peruana) contra la selección paraguaya, con la necesidad de sumar sus tres primeros puntos.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

La selección peruana saldrá por su primer triunfo en el Preolímpico cuando se enfrente a una motivada Paraguay. La Blanquirroja tratará de mostrar que aprovechó los días de descanso que tuvo para mejorar lo que hizo mal en su primer partido, perdido 1-0 con Brasil, en el que fue dominada en la etapa inicial pero luego igualó las cargas y estuvo cerca de empatar en el segundo tiempo.

Se prevé que el Nolberto Solano, seleccionador sub'23 y asistente de Ricardo Gareca en el equipo de mayores, mantenga entre los 11 titulares al extremo Fernando Pacheco, del Fluminense; al portero Renato Solís, del Sporting Cristal, y al central Eduardo Caballero, del Deportivo Municipal, quienes destacaron contra Brasil.

"Contra Paraguay tenemos que ganarlo como sea", afirmó a periodistas el capitán peruano, el central Gianfranco Chávez, al tiempo que dijo que frente a Brasil su equipo mereció más que la derrota.

Nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 entrenó en la Corporación Bolo Club de Armenia y quedó lista para enfrentar mañana a Paraguay 🇵🇾 por el Torneo Preolímpico.#PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/s3zsezJDsb — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 24, 2020

Para este partido, el equipo peruano estará apoyado en las tribunas por Ricardo Gareca, quien viajará a Colombia junto al preparador físico Néstor Bonillo.

La selección paraguaya, por su parte, llega motivada tras vencer 2-0 a Bolivia con un doblete de Sergio Bareiro, delantero del General Díaz, y tratará de mantener ese ímpetu frente a la Blanquirroja.

En su entrenamiento de ayer, el técnico argentino Ernesto Marcucci dividió el grupo en dos: uno conformado por el onceno que jugó con Bolivia y estuvo haciendo trabajos regenerativos y trotes livianos y el otro por el resto del equipo que realizó trabajos en espacios reducidos.

Sin descanso y pensando en el tercer encuentro del Preolímpico, así fue la práctica de la jornada.



Los detalles: https://t.co/Fszdyw2TKj#AlbirrojaSub23 ⚪🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/2e3WUdMt9h — Selección Paraguaya (@Albirroja) January 24, 2020

El argentino repetirá seguramente el once que se impuso a la Verde y en el que sobresalen, además de Bareiro, el portero Miguel Martínez, del General Díaz; Matías Espinoza, centrocampista del Libertad, y Hugo Fernández, del Olímpia.

Paraguay vs. Perú Sub 23 EN VIVO: historial de enfrentamientos por el Preolímpico

Las selecciones de Paraguay vs. Perú se han enfrentado cinco veces por el Preolímpico con tres triunfos para los guaraníes y dos para la Bicolor. La última vez, por el Preolímpico del 2000, el cuadro peruano logró una remontada de 4-3, tras ir perdiendo 0-3, con triplete de Claudio Pizarro y un tanto de Mario Gómez.

Perú vs. Paraguay Sub 23 EN VIVO: ¿cuándo juega Perú?

La selección peruana sub 23, dirigida por Nolberto Solano, se enfrentará a Paraguay el sábado 25 de enero en el Estadio Centenario de Armenia por la jornada 3 del Preolímpico Colombia 2020.

Perú vs. Paraguay Sub 23 EN VIVO: horario para ver el Preolímpico 2020

El partido entre las selecciones sudamericanas de Perú vs. Paraguay Sub 23 inicia a las 8:30 p.m. en Perú y 10:30 p.m. en Paraguay. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro.

- México: 7:30 p.m.

- Perú: 8:30 p.m.

- Colombia: 8:30 p.m.

- Ecuador: 8:30 p.m.

- Bolivia: 9:30 p.m.

- Venezuela: 9:30 p.m.

- Argentina: 10:30 p.m.

- Brasil: 10:30 p.m.

- Chile: 10:30 p.m.

- Paraguay: 10:30 p.m.

- Uruguay: 10:30 p.m.

- España: 2:30 a.m. del 26 de enero

Perú vs. Paraguay Sub 23 EN VIVO: Canal para ver el partido por el Preolímpico 2020

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13 EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

- Uruguay: Vera TV EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Paraguay: DIRECTV Play Deportes, Tigo Sports EN VIVO