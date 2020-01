Oblitas sobre Pizarro en el Mundial: “Fue evaluado, pero se decidió que no vaya”

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, brindó una extensa entrevista con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes donde abordó varios temas del proceso de Ricardo Gareca y sus decisiones al frente de la selección peruana.

Uno de ellos fue la no convocatoria de Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018. El ‘Ciego’ reveló que la presencia del excapitán de la Bicolor para la Copa del Mundo, a la cual se había clasificado después de 36 largos años, estuvo en evaluación por el entrenador argentino y su comando técnico. Sin embargo, Gareca tomó radical decisión con el goleador más veterano de la Bundesliga con Werder Bremen y lo dejó fuera la lista de 23 jugadores.

““La convocatoria de Claudio Pizarro para el Mundial fue evaluada, pero la decisión fue que no vaya”, dijo Oblitas, quien previamente dejó en claro que, si Claudio tenía cinco o seis años menos, hubiese sido figura en la era Gareca. “Solamente que se lesionó previo al Mundial, se complicó y no alcanzó”, agregó.

La confesión de Pizarro

Cuando Claudio Pizarro se enteró que no iba al Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, el delantero que en ese entonces jugaba en el Colonia FC, se confesó con el medio alemán Buten un Binnen donde expresó su lamento por no defender a su país en el certamen mundialista.

“Ese fue el momento más difícil de mi carrera, de mi vida. Eso fue muy difícil para mí. No recibí una llamada. También me dolió un poco, porque yo era el capitán, más de 20 años de mi carrera jugué para Perú. Di todo por mi país y de repente ya no estaba más", declaró Pizarro aquella vez.

“En un momento así, cuando jugué cuatro eliminatorias para la Copa Mundial e hice todo por mi país. Eso fue muy difícil para mí. Estoy triste y decepcionado, me duele. Por supuesto, el entrenador toma la decisión en este momento. Tienes que aceptar eso. Pero la cosa me va a doler por mucho tiempo", añadió.