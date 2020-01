Pablo Bengoechea no descarta a Kevin Quevedo: “Ojalá su futuro sea Alianza Lima”

A puertas de presentarse la versión 2020 de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul, en tienda íntima todavía se especula sobre lo que le depara a Kevin Quevedo. Pablo Bengoechea fue consultado y no se guardó nada.

El entrenador charrúa aseguró que hubo interés por renovarle el contrato. “Kevin Quevedo negoció seis meses con Alianza Lima, no hubo acuerdo, creo que no hay negociaciones, creo, la verdad no estoy seguro", dijo.

Pablo Bengoechea repasa brevemente la evolución del canterano. “Nosotros quedamos muy conforme y contento de dirigirlo. Vimos crecer un chico joven. Pensamos que tienen un gran futuro pero va a depender de él. Ojalá su futuro sea Alianza Lima, pero eso no lo tengo claro”, explicó.

Como se recuerda el juvenil terminó su contrato con el cuadro íntimo en diciembre del 2019 y, desde entonces, es un jugador libre. A pesar de que se rumoreó su llegada a equipos extranjeros o nacionales, hasta el momento se encuentra sin un futuro seguro.

La prioridad de Alianza Lima, por ahora, es contar con un jugador creativo, es decir, un “10”. Así que, la declaración de Pablo Bengoechea fue el único viso respecto al posible retorno de Kevin Quevedo.