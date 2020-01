Fútbol EN VIVO: Partidos de hoy, viernes 17 de enero de 2020, por liga

Partidos de HOY viernes 17 de enero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, España, Alemania, Portugal, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Viernes 17 de enero de 2020

El Atlético San Luis vs Cruz Azul, Leganés vs Getafe y Schalke 04 vs Borussia M’gladbach son solo algunos de los partidos de hoy, viernes 17 de enero de 2020. Disfruta de la mejor transmisión de estos y más encuentros a través del minuto a minuto de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

20:00 Atlético San Luis vs Cruz Azul

22:00 Atlas vs Puebla

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Leganés vs Getafe

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Schalke 04 vs Borussia M’gladbach

Partidos de hoy, viernes 17 de enero de 2020

Portugal - Primeira Liga

14:00 Porto vs Sporting Braga

16:15 Sporting CP vs Benfica

Francia - Copa de Francia

16:05 Granville vs Olympique Marseille

Inglaterra - Championship

14:45 Fulham vs Middlesbrough

México - Liga MX Femenil

16:45 Cruz Azul vs Atlas

17:00 Querétaro vs Juárez

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: Viernes 17 de enero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, viernes 17 de enero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

