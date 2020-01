Gustavo Costas: “Lo primero que me preguntaron en Perú fue el tema de la indisciplina en Alianza"

Gustavo Costas, gestor de dos títulos de Alianza Lima (2003 y 2004) y muy cercano a la afición blanquiazul se refirió al tema del que el club victoriano no se ha podido desligar luego que Carlos Ascues y Jean Deza sean señalados por supuestos temas de indisciplina.

El exentrenador de Alianza Lima, reveló cual fue la clave para que tenga cinco temporadas sin ese tipo de problemas, además reconoció que desde su primer arribo a la capital peruana fue advertido sobre el enigma.

“Lo primero que me preguntaron cuando llegué al Perú fue sobre el tema de la indisciplina en Alianza. Era de hablar mucho con ellos, de estar con el jugador constantemente. Lo hablamos, pusimos claras las cosas que teníamos que hacer, cómo debían manejarse y no tuve ninguna clase de problemas”, expresó a América.

Gustavo Costas se refirió a la indisciplina en Alianza Lima.

Asimismo, Gustavo Costas enfatizó en el grato recuerdo que le guarda a Alianza Lima, y a pesar que no maneja redes sociales, siempre tiene encuentros con hinchas del actual equipo de Pablo Bengoechea.

“Nunca voy a olvidar a Alianza Lima. Mi última hija nació allá, el Perú me dejó muy marcado. Me cruzo con los aliancistas en los aeropuertos y me demuestran su cariño. No tengo Twitter, no tengo nada, así que la única forma de contacto es cuando me encuentro con ellos en alguna parte de Argentina”, sostuvo.

Finalmente, Costas expresó su deseo por volver a vestir la blanquiazul desde el banco de DT. “Me gustaría volver a Alianza, ¿cómo no? Es mi casa. Ya he vuelto al Perú, porque tengo un montón de amigos”, finalizó.