Prueba de fuego: Universitario enfrenta a Boca Juniors

Una noche que quedará en la historia. La sonrisa en sus rostros refleja tranquilidad, saben que cuentan con las armas necesarias para conseguir un buen resultado y seguir alimentando la ilusión. Universitario se despide de Argentina enfrentando a Boca Juniors (8:00 p.m. y será televisado por ESPN 2) por la Copa San Juan, el duelo más importante de su preparación para la primera fase de la Copa Libertadores.

No importa si Boca Juniors jugará su primer partido en la era Miguel Ángel Russo, ni que no contrató a jugadores importantes en lo que va de la temporada. Los xeneizes mantienen la base de su plantel, y su historia los obliga a luchar hasta el final. Universitario no quiere cometer errores ni dejar nada al azar. Pecar de triunfadores en el fútbol se paga caro, por eso apuestan por la mesura y tranquilidad.

PUEDES VER Andrada se lesionó y no disputará amistoso ante Universitario

La victoria ante Huracán sirvió para afianzar ideas y fortalecer en lo anímico. Sin embargo, el estratega estudiantil Gregorio Pérez no quiere caer en el facilismo y pidió a sus jugadores mayor movilidad en el campo de juego. El 4-3-3 es la apuesta táctica. Es un sistema que les permite ser más agresivos para atacar y resguardarse en la defensa. Dos Santos es el delantero titular. Succar, el suplente que te puede salvar el partido. Donald Millán tendrá la oportunidad de arrancar como titular, igual que Luis Urruti, ambos refuerzos para esta temporada. Jesús Barco también estará en la volante, por lo que el ‘Mago’ jugaría un poco más suelto.

Urruti, que participó en el segundo gol contra el ‘Globito’, espera convencer con velocidad para convertirse en una carta importante en el esquema del técnico uruguayo y tentar un puesto como titular en la Copa Libertadores. La próxima semana juegan contra Carabobo el partido de ida por la primera ronda previa, un partido que puede definir cómo será la temporada para los cremas. Aldo Corzo encontró su socio ideal en Santillán. El exjugador de Real Garcilaso tiene tranquilidad para atacar y es eficaz en la defensa.

La otra variante estará en la dupla defensiva. Ante Huracán, Morales cumplió una buena labor, pero Gregorio Pérez quiere probar la dupla Quina-Alonso. Una zaga de experiencia. José Carvallo se mantendrá como arquero titular.

Este es el equipo de Universitario que tratará de borrar el recuerdo de aquel 17 de julio de 1998, en que los cremas empataron sin goles con Boca Juniors en el Estadio Nacional. La última vez que se vieron las caras ambas escuadras.

Motivados para ganar

Miguel Ángel Russo regresó a Boca Juniors con la consigna de ganar la Libertadores. Hasta el momento se sabe que mantendrá el 4-4-2 como su sistema de juego, donde en el ataque podría arrancar Carlos Tévez junto a Ramón Ábila. El estratega argentino tiene como filosofía el buen trato de balón para lastimar a sus rivales.

PUEDES VER Gregorio Pérez mueve la pizarra ante Boca Juniors

El portero Andrada se lesionó y el experimentado Marcos Díaz lo reemplazará. Boca quiere recuperar su brillo internacional y destronar a River Plate.

Sabía que...

Terna colombiana. El árbitro Jhon Ospina será el responsable de dirigir el duelo de ida entre Universitario y Carabobo por la primera fase de la Copa Libertadores que se desarrollará este 21 de enero en Puerto Ordaz, Venezuela.

PUEDES VER Liga 1 2020 EN VIVO: gala de premiación y sorteo del nuevo fixture del fútbol peruano

Así van: