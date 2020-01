[EN DIRECTO] Real Madrid vs. Valencia: hora y canal para ver EN VIVO la Supercopa de España

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO | Ver Real Madrid vs. Valencia Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | HOY chocan (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar+) por la semifinal de ida de la Supercopa de España.

Este histórico encuentro del fútbol español se realizará por primera vez en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, las jugadas polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Real Madrid vs. Valencia: ¿a qué hora es el partido por la Supercopa de España?

La transmisión del Real Madrid vs. Valencia EN VIVO, clubes históricos del fútbol español que se medirán por primera vez en Arabia Saudita por la Supercopa de España, comenzará a las 8:00 p. m. (hora en España). A continuación, te dejamos los horarios para ver esta primera semifinal:

México - 1:00 p. m.

Perú - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Whasington D. C. y Miami) - 2:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

Real Madrid vs. Valencia: ¿quién ganó el último partido entre ambos?

La edición más reciente de un Real Madrid vs. Valencia fue por Liga Santander, que se realizó el domingo 15 de diciembre de 2019 en Mestalla.

En ese partido, la Casa Blanca logró irse con un punto debido al gol de Karim Benzema en el último minuto. Carlos Soler le había dado la ventaja al conjunto Che, pero pudieron celebrar el triunfo ante su gente.

Real Madrid vs. Valencia: canal de transmisión para ver partido de la Supercopa de España

Para ver los mejores momentos del Real Madrid vs. Valencia EN VIVO por la Supercopa de España 2020, podrás seguirlo por estos canales de transmisión si estás en España: Movistar+, MiTele Plusy DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports EN VIVO, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Brasil: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: DirecTV Play, ESPN Deportes+, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español,

México: DirecTV Sports, DirecTV Play, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Real Madrid vs. Valencia: pronóstico y/o apuestas del partido por Supercopa de España

Te Apuesto: Valencia (3.70), empate (3.60), Real Madrid (1.78)

Inkabet: Valencia (4.10), empate (4.00), Real Madrid (1.90)

Betsson: Valencia (3.95), empate (3.95), Real Madrid (1.86)

Bet365: Valencia (3.80), empate (3.80), Real Madrid (1.85)

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Valencia por Supercopa de España

Valencia: Jasper Cillessen; Daniel Wass, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, José Luis Gayá; Francis Coquelin, Daniel Parejo, Carlos Soler, Ferrán Torres; Maxi Gómez y Kevin Gameiro.

Real Madrid: Thinaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo; Federico Valverde, Carlos Casemiro, Toni Kroos; Rodrygo, Luka Jovic y Vinicius Junior.

Historial de partidos entre Real Madrid vs. Valencia