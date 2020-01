Lakers vs. Pelicans [EN VIVO vía ESPN]: con LeBron James por la NBA

Lakers vs. Pelicans EN VIVO HOY este viernes 3 de enero desde las instalaciones del Staples Center de Los Ángeles en un nuevo partido de la NBA. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 10.30 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 3 e incidencias con fotos y videos a través de Larepublica.pe.

El equipo comandado por LeBron James es el líder absoluto de la Conferencia Oeste y uno de los candidatos a levantar el título de básquet. Los Angeles Lakers no tuvieron descanso en estas fiestas y comenzaron el 2020 enfrentándose a Phoenix Suns, quienes cayeron derrotados por un marcador de 117 a 107.

PUEDES VER Lakers rompe su mala racha y vence a Portland

El ‘Rey’ tuvo una increíble performance en el choque con el cuadro del español Ricky Rubio e hizo 31 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias; así comenzó el año. Anthony Davis le sigue los pasos y conforma han pasado los meses ha logrado compenetrarse espectacularmente con LeBron. En el juego anterior hizo 26 puntos y 11 rebotes.

Davis se reencontrará con su ex casa, y es que el pivot estuvo siete temporadas en el New Orleans Pelicans antes de fichar por el club angelino. Sin embargo, su presencia no es asegurada porque terminó el encuentro pasado adolorido y el técnico Frank Vogel quizás decida no arriesgarlo.

PUEDES VER Los Angeles Lakers cayó 106-111 ante Los Angeles Clippers por la NBA

Los Pelicans, por su parte, la pasan mal en esta temporada pues están en el penúltimo puesto de la tabla, solamente por encima de Golden State Warriors. Además, de los 34 encuentros disputados han ganado en 11 ocasiones y perdido en 23; incluso llevan tres caídas consecutivas.

Lakers vs. Pelicans: Probables alineaciones

Los Angeles Lakers: LeBron James, Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Anthony Davis y JaVale McGee.

New Orleans Pelicans: Jrue Holiday, J.J. Redick, Brandon Ingram, Derrick Favors y Kenrich Williams.

A qué hora ver Lakers vs. Pelicans EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.30 p.m.

Estados Unidos: 10.30 p.m. (ET) / 7.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 a.m. (Al día siguiente)

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.3 0 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver Lakers vs. Pelicans EN VIVO ONLINE

ESPN 3 PERÚ

DirecTV Sports► 626 (SD) y 1626 (HD)

Movistar TV► 508 (SD) y 742 (HD)

Claro TV ► 66 (SD) y 524 (HD)

Lakers vs. Pelicans EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de NBA? | Mapa

Lakers vs. Pelicans EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la NBA 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet Lakers vs. Pelicans EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.