Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: hora, canal y alineaciones del partidazo por la Liga Santander

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | GRATIS STREAMING | se miden este domingo 22 de diciembre, por la fecha 18 de la Liga Santander 2019/2020, desde las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión a cargo de ESPN y Movistar. La República Deportes realizará una cobertura minuto a minuto con las jugadas, goles y el resumen de este compromiso.

El partido entre Real Madrid y Athletic Club de este domingo marcará no solo el cierre de la fecha 18 de la liga española, sino también el de la temporada 2019 del torneo. El cotejo, además, será el último partido de ambos equipos este año.

Real Madrid llega al decimoctavo encuentro con la intención de mejorar sus números en el torneo después de haber empatado 0-0 ante Barcelona por el Superclásico español. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido en 10 de los 16 partidos disputados hasta ahora y han conseguido marcar 33 tantos a favor y 12 en contra.

En el lado de los visitantes, Athletic cosechó un empate a cero frente a Eibar, por lo que intentará seguir sumando puntos a su casillero frente a los Galácticos. Antes de este partido, los Leones habían ganado en siete de los 17 encuentros jugados en LaLiga esta temporada y acumulan una cifra de 12 goles encajados frente a 19 a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, los de Zidane tienen un balance de seis victorias y dos empates en ocho partidos, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En las salidas, Athletic tiene una victoria, tres derrotas y cuatro empates hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el Bernabéu para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en la ‘Casa Blanca’, obteniendo como resultado tres derrotas y dos empates a favor de Real Madrid. Además, los locales llevan un total de 15 encuentros seguidos sin perder frente a este rival en LaLiga. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se disputó en abril de 2019 y terminó con un marcador de 3-0 para el Madrid.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por nueve puntos a favor de Real Madrid. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el segundo lugar con 36 puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 27 puntos y ocupa el octavo puesto en la competición.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga Santander?

- México: 2:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington, Florida): 3:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: canales para ver el partido por la Liga Santander

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Fox Premium

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Colombia: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Alemania: DAZN

- Italia: DAZN1, DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

- España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+

- Reino Unido: Premier Sports 2, LaLigaTV, Premier Player HD

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphael Varane, Daniel Carvajal; Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric; Gareth Bale, Karim Benzema, Rodrygo.

DT: Zinedine Zidane

Athletic Bilbao: Unai Simon; Íñigo Lekue, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Unai López, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Íñigo Córdoba; Raúl García.

DT: Gaizka Garitano