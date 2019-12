Con emociones, pero sin goles [CRÓNICA]

Era un día con tensión, no solo porque estaba en juego el liderato de la Liga Santander sino también por el momento político en Cataluña donde se anunciaban manifestaciones y disturbios, aunque al final solo hubo pancartas y pelotas amarillas arrojadas al campo (55’). Pero el foco estuvo en la cancha, donde hubo muchas chances, emociones, goles anulados, pero ningún ganador. Al final, el FC Barcelona y Real Madrid siguen arriba.

Si en Perú se discute al VAR no es un fenómeno solo local. En el clásico español hubo reclamos por un jalón contra Raphael Varane y también una patada de Lenglet al mismo francés. Ni el réferi José Hernández ni desde la cabina del videoarbitraje decidieron que sea falta. Sí funcionó, en cambio, para anular un tanto de Gareth Bale en el complemento, después de una buena jugada colectiva pero que terminaba siendo solo un simulacro de alegría.

Mientras eso pasaba, Ter Stegen se hacía figura en un escenario complicado para el Barcelona, que era dominado en el Camp Nou y donde solo se esperanzaba en lo que podría hacer Lionel Messi, escondido porque no le llegaba el balón. Una salvada de Piqué desde la línea para ser el bombero elegido tras un cabezazo de Casemiro, quien también intentaba luego desde lejos.

A su lado tenía a Fede Valverde, un joven que juega como grande, como si tuviera muchos galones encima cada vez. Dos remates suyos preocupaban a todo el FC Barcelona, pero su trascendencia era no fallar ningún pase en el primer tiempo y el respeto que impone con sus 21 años. Tanto que ha sentado a Luka Modric, Balón de Oro del año pasado. Hace solo unos meses era un nombre en los juveniles, ahora es la apuesta estelar de Zinedine Zidane, quien aprovechó para controlar el juego desde el dominio en el mediocampo. Isco también manejaba los hilos ante la confusión de los blaugranas, fuera de su zona de confort.

Lo que era la fortaleza de su rival pasó a ser la suya. El Barça tuvo una chance cuando antes que acabe el primer tiempo: Messi regala un truco con una gran asistencia y Jordi Alba da un pase en lugar de definir. Pero el mago no puede hacer el show solo sin ayudantes.

Cambios sin resultado en el Barcelona vs. Real Madrid

Ernesto Valverde se daba cuenta de su debilidad y decide mandar a Arturo Vidal para presionar y tapar los huecos. Messi fallaba lo que nunca falla, al tropezarse con la pelota dentro del área y en los contragolpes blancos, Bale estaba cerca de hacer la diferencia. Un tiro que chocaba en la red lateral y luego el tanto que celebra, pero que es anulado por offside.

Mala suerte o justicia con tecnología, pero el gol no llegaba en el Barcelona vs. Real Madrid. El duelo se equilibró y la que tenía Suárez la mandaba a la tribuna. En Barcelona, las cosas siguen iguales. Al final el empate sin goles no es sinónimo de un mal partido —resultado que no se daba desde el 2002 también en el Camp Nou—. Aplazado por casi dos meses por manifestaciones que ponían en peligro el clásico de LaLiga, ahora solo faltó el grito de gol para la fiesta completa.

Lo que queda como conclusión es que el FC Barcelona no se puede independizar de Lionel Messi e incluso celebra un empate que tiene sabor a premio por el trámite dominado por los blancos. El peligro catalán casi siempre nace en los pies de la ‘Pulga’, una tarea pendiente por resolver a pesar de tener a un ferviente De Jong y nombres destacados como Griezmann y Suárez en el ataque. Acostumbrados a que lo extraordinario se vuelva cotidiano, el astro argentino no puede ser la última carta.

Mientras que el Real Madrid se pregunta cómo resolver el dilema del gol con Benzema, que tiene noches para el recuerdo y otras para olvidar, pero que esta vez estuvo desaparecido, como ese tanto ausente.