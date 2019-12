Partidos de HOY, domingo 15 de diciembre de 2019: Hora y canal para ver los duelos EN VIVO

En los partidos de HOY, domingo 15 de diciembre de 2019 se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga MX, Liga 1 Movistar, Superliga Argentina, La Liga, entre otros. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | domingo 15 de diciembre de 2019

Entre los partidos más destacados de la jornada, se encuentran los enfrentamientos de la final de La Liga 1 Alianza Lima vs Binacional, y los duelos del Manchester United vs Everton, y Arsenal vs Manchester City. Los equipos se disputan la permanencia dentro de la Premiere League.

Partidos de hoy: Final de la Liga 1 Movistar 2019

Alianza Lima vs Binacional EN VIVO ONLINE 15:30

Partidos de hoy: La Liga

6:00 Getafe vs Real Valladolid (2-0)

8:00 Celta de Vigo vs Mallorca

10:00 Espanyol vs Real Betis

12:30 Sevilla vs Villarreal

Real Madrid vs Valencia EN VIVO DIRECTO 15:00

Partidos de hoy: Premier League

9:00 Manchester United vs Everton

9:00 Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur

11:30 Arsenal vs Manchester City

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Hellas Verona vs Torino (0-3 67′)

9:00 Bologna vs Atalanta

9:00 Juventus vs Udinese

9:00 Milan vs Sassuolo

12:00 Roma vs SPAL

14:45 Fiorentina vs Internazionale

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Wolfsburg vs Borussia M’gladbach

12:00 Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt

Partidos de hoy domingo 15 de diciembre de 2019

Francia - Ligue 1

9:00 Bordeaux vs Strasbourg

11:00 Olympique Lyonnais vs Rennes

15:00 Saint-Étienne vs PSG

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Club Destroyers vs Guabirá

14:00 Real Potosí vs San José

15:00 Bolívar vs Aurora

16:15 Wilstermann vs The Strongest

16:15 Royal Pari vs Sport Boys

18:30 Oriente Petrolero vs Nacional Potosí

Ecuador - Primera A

17:00 Delfin vs LDU Quito

