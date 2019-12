Donald Millán: “Alianza va salir a buscarnos desde el primer minuto” [VIDEO]

Tras disputarse el primer partido por fa final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Deportivo Binacional, una de las figuras del encuentro Donald Millán conversó sobre lo que se espera del cotejo de vuelta, donde se definirá al ganador del campeonato.

A pesar de tener una clara ventaja, al ganar el primer partido por 4 goles a 1, el volante del club de Juliaca confesó que en Lima se disputará un partido “intensto”, en el que el cuadro victoriano saldrá a “buscarlo desde el primer minuto”.

“Pienso que Alianza Lima desde el primer minuto va a salir a buscarnos. Va a intentar hacer un gol lo más rápido posible para subir su ánimo y con el apoyo de toda la gente que va tener en el estadio va a intentar meternos en el arco", sostuvo Millán.

El jugador del Deportivo Binacional también remarco que la “serie no está cerrada” y que junto a sus compañeros consideran que aún faltan otros 90 minutos, para lograr el objetivo de alzar el campeonato de la Liga 1 2019.

“Para nosotros no (la serie no está cerrada). Ese fue el primer mensaje que nos dimos cuando terminó el partido, de que faltaba mucho. Faltan 90 minutos y nuestras promesa esta en pie. No falta un paso para cumplirla”, manifestó el colombiano.

Sobre el partido contra Alianza Lima, que empezaron perdiendo y que pudieron empatar en el primer tiempo y dar vuela en los segundos 45 minutos, precisó que ya habían disputado encuentros similares.

“En Juliaca hemos tenido partidos muy parecidos, que en el primer tiempo nos complican demasiado y en el segundo (tiempo) en 10 o 15 minutos resolvemos y hacemos dos o tres goles. Lo que hablamos en el camerín fue que no perdiéramos la paciencia y moviéramos el balón, porque las opciones de gol iban a llegar”, finalizó.