Claudio Pizarro: “Me encantaría salir campeón con Alianza Lima"

Claudio Pizarro afronta su última temporada en Europa con el Werder Bremen, sin embargo, el excapitán de la selección peruana de fútbol no olvida su pasado. El Bombardero de los Andes fue consultado sobre si regresaría a Alianza Lima y esta fue su respuesta.

“Yo siempre he dicho que nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrar ninguna posibilidad, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Lo he dicho siempre: me encantaría volver a jugar en el Perú y salir campeón del fútbol peruano. Obviamente, con Alianza Lima”, comentó Claudio Pizarro en entrevista con Raúl Tola.

“Pero llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo. Pero sí, siempre he dicho que esa posibilidad está abierta y que es una idea que tengo. Porque es algo que me gustaría conseguir: salir campeón del fútbol peruano”, acotó el delantero del Werder Bremen.

“Lo he dicho muchas veces. Esa posibilidad la dejo abierta. Obviamente, quiero salir campeón del fútbol peruano y si lo voy a hacer voy a hacerlo con Alianza Lima. Pero no voy a ir para allá, a jugar por Alianza, si no voy a poder rendir”, concluyó Claudio Pizarro.