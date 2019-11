¡Con expectativa! Mosquera reveló cómo esperará el resultado del Alianza Lima vs. Cristal

Luego de concretar su clasificación directa a la final de la Liga 1, el elenco de Deportivo Binacional estará a la espera del que será su contendor en la disputa por el título del título nacional 2019, el cual se definirá entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Con la ventaja y tranquilidad que le otorga la semana de semifinales, Roberto Mosquera aprovechará para dejar en óptimas condiciones a su plantel sin dejar de estar pendiente de lo que sucederá con los clubes que luchan por medire ante Binacional.

Y a pesar que el pasado de Roberto Mosquera fue blanquiazul y celeste, el estratega peruano de 63 años se concentra en el presente del ‘Poderoso del sur’ y en conseguir su primera estrella.

Roberto Mosquera | Foto: Facebook de Binacional

“Estamos tranquilos esperando lo que suceda, eso ya no depende de nosotros, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y las circunstancias dirán los partidos que habrán. Vamos a esperar con mucha expectativa quién es nuestro próximo rival para dirimir el campeonato”, enfatizó el entrenador del club de Juliaca.

En cuanto a la abultada victoria de Binacional sobre Cristal, confesó que esto se dio gracias al partido que disputó ante Alianza Lima, en el cual empató en su condición de local.

“Tratamos de no depender del rival, hoy demostramos que aprendimos la lección con Alianza, hicimos lo que teníamos que hacer. No es fácil armar un equipo con un plantel corto, no estuvieron Pérez, Millán y Leudo, que son titulares”, sostuvo Roberto Mosquera en conferencia de prensa.