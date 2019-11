Flamengo hasta el cogote: ¿Por qué no podrá festejar si sale campeón de la Libertadores?

Flamengo jugará este sábado la final de la Libertadores con una noticia agria en la cabeza: si llega a vencer a River, no podrá festejar en el Maracaná a su regreso a Brasil. Una noticia que no hace buenas migas con la euforia de los hinchas teniendo en cuenta que hace 38 años el club brasileño no campeona el torneo.

Quien confirmó la mala noticia para Flamengo fue Mauro Fliess, portavoz de la Policía Militar de Río de Janeiro. De campeonar, el equipo llegará al aeropuerto Galeao de Río de Janeiro la mañana del domingo, y posteriormente será conducido en un bus hasta el centro de la ciudad.

Ya en el corazón de Río de Janeiro, la delegación de Flamengo se trasladará a un ómnibus descapotable, donde a viva voz celebrarán al son de vuvuzelas y bombos y en compañía de los hinchas del ‘mengao’.

Flamengo

Entre las exigencias de la Policía Militar de Río de Janeiro a Flamengo está que los torcedores no se aproximen al aeropuerto, pues la zona estará completamente restringida y custodiada al extremo.

Esa medida debido a los incidentes que se suscitaron el pasado miércoles 20 de noviembre cuando la policía lanzó gas pimienta entre el frenesí de los fanáticos del ‘mengao’, quienes acercaron a despedir al equipo antes de su viaje a capital peruana.