Manuel Burga dio su descargo tras ser inhabilitado de por vida por la FIFA

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga salió al frente para pronunciarse después de ser inhabilitado de por vida por la FIFA tras violar el código de ética. “Preferí guardar silencio a mi regreso de Estados Unidos ya que era lo más oportuno, pero ante una situación como esta, que a primera vista es sorpresiva y para mí totalmente fuera de lugar, salgo a hablar”, fueron las primera palabras del exdirectivo.

PUEDES VER Sanción perpetua para Manuel Burga

“Esta resolución de FIFA ha tomado el expediente por el que se me juzgó en Estados Unidos y ha planteado una sanción de orden ética”, acotó para luego dar las razones por las que su inhabilitación no es válida. “En marzo, la FIFA se apersonó a los Estados Unidos, ellos conocían todo el expediente, en consecuencia por lo que yo fui declarado inocente en los Estados Unidos, para la Comisión de Ética soy culpable, es algo que no tiene sentido. No me pueden juzgar dos veces por lo mismo”.

La FIFA sancionó a Burga por su participación en una serie de sobornos dentro de la concesión de los derechos de televisión y mercadotecnia de torneos de la Conmebol (Deluca) y de la Conmebol y la Concacaf (Meiszner y Manuel Burga) entre 2004 y 2012, así como en 2012 y 2015.

PUEDES VER FIFA sanciona de por vida a Manuel Burga por violar Código de Ética

La sanción fue notificada y tendrá que pagar una multa de un millón de francos suizos. “No me han notificado absolutamente nada de este expediente. No he podido defenderme. Tendré que ver con mis abogados, qué se puede hacer”, explicó Burga.