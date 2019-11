Inter vs Hellas Verona EN VIVO ONLINE: Horarios, canales y todo lo que debes saber sobre el partido de la Serie A

Inter vs Hellas Verona EN DIRECTO EN VIVO por ESPN | Serie A | El Inter recibe al Hellas Verona por la fecha 12 de la liga desde las 12:00 p.m. (hora peruana) este sábado 9 de noviembre en el Giuseppe Meazza.

El Inter, dirigido por Antonio Conte, intentará levantarse tras la caída en Champions League y colocarse nuevamente a la punta de la Serie A. Por su lado, el Hellas Verona se ubica en la mitad de la tabla y es el ascendido que está en mejor posición.

Para este cotejo en el Giuseppe Meazza, el Inter no contará con Alexis Sánchez y Matteo Politano. Y a ello se suma que Asamoah y Gagliardini aún no son fijos para jugar contra el Hellas Verona. Quien no ha entrado en la convocatoria es Stefano Sensi, pues continúa recuperándose de una lesión. Antonio Conte jugará con 3-5-2, poniendo a Bastoni y a Lazaro.

¡EN DIRECTO! Desde el Centro Sportivo Suning la conferencia de prensa de Antonio Conte previa al Inter-Veronahttps://t.co/HPTl8lN4AF — Inter (@Inter_es) November 8, 2019

Por su lado, el Hellas Verona jugará con su habitual 3-4-1-2, pero no contará con Bocchetti, Kumbulla, Badu, Bessa, Tupta y Miguel Veloso, capitán del equipo italiano. Quien será la sesación en el equipo de Ivan Jurić será Eddy Salcedo, delantero 19 años que ha sido cedido del Inter.

Inter vs Hellas Verona EN VIVO: alineaciones

Inter: Samir Handanovic, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Valentino Lazaro, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Antonio Candreva, Lautaro Martínez y Romero Lukaku.

Hellas Verona: Marco Silvestri, Amir Rrahmani, Pawel Dawidowicz, Alan Empereur, Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Matteo Pessina, Darko Lazovic, Mattia Zaccagni y Valerio Verre.

Inter vs Hellas Verona: Horarios en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Colombia: 12: 00 p.m.

Estados Unidos: 12:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Brasil: 2: 00 p.m.

Chile: 2: 00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Inter vs Hellas Verona: Canales en el mundo

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Serie A Pass

Ecuador: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Colombia: Serie A Pass, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: Serie A Pass , ESPN3 Sur , ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Serie A Pass

Paraguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Argentina: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN3 Sur

Brasil: Serie A Pass, DAZN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Serie A Pass

España: Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

Inter vs. Hellas Verona EN VIVO: Últimos cinco partidos

Inter

Dortmund 3-2 Inter | Champions | 05/11

Boloña 1-2 Inter | Serie A | 2/11

Brescia 1-2 Inter | Serie A | 29/10

Inter 2-2 Parma | Serie A | 26/10

Inter 2-0 Dortmund | Champions | 23/10

Hellas Verona

Hellas Verona 2-1 Brescia | Serie A | 03/11

Parma 0-1 Hellas Verona | Serie A | 29/10

Hellas Verona 0-1 Sassuolo | Serie A | 25/10

Napoli 2-0 Hellas Verona | 19/10

Hellas Verona 2-0 Sampdoria | Champions | 5/10