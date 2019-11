Delantero del Celtic celebra su gol ante Lazio imitando la posición en que murió Mussolini [VIDEO]

Olivier Ntcham, delantero francés del Celtic de Escocia, celebró su anotación ante la Lazio de Italia por Europa League recordando la muerte del líder fascista Benito Mussolini nada menos que ante una de las facciones de ultraderecha instaladas en las graderías del cuadro local en el Estadio Olímpico de Roma, en Italia.

Existen goles que por su complejidad o elegancia pasan a la posteridad. Existen también celebraciones que están destinadas a superar cualquier barrera del tiempo ya sea por su efusividad, originalidad, o como en este caso, porque trascienden al balón y el gramado. Y si es en los descuentos, mejor aún.

Este es el caso del talentoso afroeuropeo Jules Olivier Ntcham, atacante del Celtic Football Club de Escocia, quien a sus cortos 23 años puso el dedo en la herida en una de las hinchadas más famosas en el mundo por tener antecedentes de ultra derecha y racismo.

Cuando el encuentro por Europa League expiraba con un empate a un tanto por bando, el francés aprovechó un pase cruzado al borde del área y una vez que pisó el área por la banda derecha cruzó el remate para sellar la victoria del cuadro escocés a los 95’. Pero hubo algo que las cámaras de la televisión decidieron transmitir.

Al momento de correr hacia las tribunas, Jules Olivier Ntcham no solo se llevó un dedo a la boca para acallar lo que se dice eran ataques racistas hacia él desde la gradería celeste, sino que de una espectacular maroma se puso de cabeza para incredulidad del rival y en su propia cara le recordó la forma en que el dictador fascista Mussolini murió allá por 1945.

