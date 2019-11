Directivo de Alianza sobre Quevedo: “Ofrecimos lo que pidió, pero no nos contesta el teléfono”

El contrato de Kevin Quevedo con Alianza Lima culmina en diciembre de este año y su renovación se ha vuelto prioridad en tienda blanquiazul. El futbolista es uno de los más regulares del año en el cuadro íntimo, por lo cual su presente interesa a muchos equipos e, incluso, se ha hablado de ofertas provenientes de Europa.

Por ello, los victorianos tendrían el deseo de retener al jugador para gestionar un posible traspaso que le genere ingresos económicos a la institución. Sin embargo, hasta ahora sus tentativas han caído en saco roto, según se infiere de lo dicho por César Torres, directivo del equipo blanquiazul, quien señaló que pese a haber atendido las exigencias del futbolista, es su padre el que se resiste a discutir el asunto.

“Le hemos propuesto al señor lo que él pidió. (Ese monto) le estamos pagando. Sin embargo, no tenemos respuesta alguna. El padre hasta ahora no se acerca, nos evade, no nos contesta los teléfonos. Estamos dispuestos a pagar, estamos a la espera”, declaró Torres al programa Fútbol Como Cancha, de RPP.

Este estancamiento en las negociaciones habría generado un ambiente de incertidumbre en la parte dirigencial, pues ya no se tiene tanta seguridad de seguir contando con el jugador. Ante la pregunta de si creía que Quevedo finalmente se marcharía del equipo, Torres no se mostró muy optimista al respecto.

“A como va el tiempo, no tenemos una respuesta positiva de él”, alcanzó a decir el directivo, quien integra el Comité Deportivo de Alianza Lima.

Con 15 goles y 5 asistencias en 24 partidos disputados, Kevin Quevedo es el goleador del equipo este 2019. Pese a que el técnico Pablo Bengoechea lo ha dejado al margen en reiteradas ocasiones por supuestas indisciplinas, el nivel del futbolista sigue siendo bueno, algo que Alianza quiere aprovechar pensando también en una posible participación en copas internacionales, dadas sus grandes chances de obtener un cupo al liderar en el Torneo Clausura.