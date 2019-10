Ecuador vs. Australia EN VIVO ONLINE: hora, fecha y canal del partido por el Mundial Sub 17

Ecuador vs. Australia EN VIVO ONLINE GRATIS HOY sábado 26 de octubre por la primera jornada del Mundial Sub 17. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de las 18:00 horas (Perú y Ecuador) en el Estadio ‘Olímpico Pedro Ludovico de Goiânia’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del encuentro de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido Ecuador vs. Australia EN VIVO GRATIS gracias a las señales de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección ecuatoriana y australiana, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El conjunto ‘tricolor’ ha mostrado gran crecimiento en los últimos años en sus categorías juveniles y ahora tendrán la difícil misión de hacer un buen rol en el Mundial Sub 17 de Brasil.

Ecuador no participó en la edición anterior, siendo su última aparición en la Copa del Mundo de la categoría en Chile 2015; donde se fueron eliminados en los cuartos de final.

El 'Tri' tuvo un campeonato sudamericano Sub 17 muy cerrado donde llegaron a la última fecha con la obligación de golear a la Argentina, que llegaba ya clasificado al certamen juvenil.

Australia, por su parte, lleva años siendo una delegación competitiva en todas las categorías, aunque ahora vuelven a un Mundial luego de no participar en la pasada edición. En la cita del 2015 fueron eliminados en octavos de final, mientras que, su mejor participación fue de local en 1999 (subcampeones).

Tanto Ecuador como Australia saben de la trascendencia de esta contienda, dado que ambos elencos quieren arrancar su participación con el pie derecho.

Las dos delegaciones saben que es vital ganar en el debut pensando en la clasificación, luego que comparten Grupo (B) con Nigeria y Hungría.

Ecuador vs. Australia EN VIVO: horarios del partido por el Mundial Sub 17

La transmisión EN VIVO del Ecuador vs. Australia comenzará a las 6:00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial cotejo por el Mundial Sub 17:

Perú - 18:00 horas

México - 18:00 horas

Ecuador - 18:00 horas

Colombia - 18:00 horas

Bolivia - 19:00 horas

Paraguay - 19:00 horas

Venezuela - 19:00 horas

Argentina - 20:00 horas

Brasil - 20:00 horas

Chile - 20:00 horas

Uruguay - 20:00 horas

Ecuador vs. Australia EN VIVO: canales para ver el partido por el Mundial Sub 17

Si deseas engancharte al Ecuador vs. Australia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por el Mundial Sub 17, podrás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia: SBS, The World Game

Brasil: SporTV 3

Canadá: TSN GO

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Indonesia: Mola TV

Irán: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Omán: beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia: TVP Sport Live Streaming, TVP Sport

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Arabia Saudita: beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

España: Gol

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Túnez: beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT

Turquía: TRT Spor

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8

Estados Unidos: Foxsports.com, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Ecuador vs. Australia EN VIVO: alineaciones probables

Ecuador: López; Rodríguez, Hincapie, Delgado, Cabezas; Mercado, Pluas, Delgado, Vite; Mina y Mejía.

Australia: Pavlesic; Abdulahi, Walsh, Courtney-Perkins, Powell; Teague, Kirdar, Duzel, Hammond; Dukuly y Botic.