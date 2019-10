Hernán Viera: La carga más pesada

Hernán Viera levantó 320 Kg. en total durante su participación en Lima 2019, sin embargo el peso que carga hoy sobre sus hombros es mucho mayor, la responsabilidad es más grande y el premio más valioso que una medalla. ‘El hombre más fuerte del Perú’ se encuentra en una batalla por lo que él considera una injusticia y el rival no es pequeño, es nada menos que el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas.

Hace dos años, a Hernán le nace una incógnita a partir de la elección de Renzo Manyari Velazco como presidente de la FPLP, alguien a quien no había visto antes en competencias de este deporte. Ya, luego de los Juegos Panamericanos, una serie de aspectos poco claros prendió la alarma en su cabeza y es aquí donde inicia una contienda que lo hacen cambiar tiempo de entrenamiento por horas en trámites e investigaciones.

En los requisitos para postular a la presidencia se lee como primera condición haber sido dirigente registrado por un mínimo de 4 años en la federación correspondiente o haber sido deportista calificado de alto nivel. Manyari no cumpliría con ninguno de estos dos items, es más, su mayor campo de experiencia estaría ligada al ciclismo, no al levantamiento de pesas.

“Yo me senté con él antes de los Juegos Panamericanos y él me quiso engañar, porque él me dijo que su club promovía el deporte en general. Yo comencé a averiguar en el IPD y ahí es donde descubro la primera observación”, asegura Viera.

Efectivamente, luego de su elección, la Dirección Nacional de Deporte Afiliado del IPD, por medio de su entonces director Jorge Canales, extendió una observación. Según la verificación hecha, el club Ornits Santa Anita (representado por Manyari) no tiene como fin la promoción del levantamiento de pesas por lo que no se verifica una debida razonabilidad de su afiliación a dicha federación.

La respuesta de Manyari no se hizo esperar y presentó una serie de documentos que avalan su participación en las elecciones, básicamente cartas de los exdirigentes que lo reconocen como promotor de levantamiento de pesas. Estos ‘reconocimientos’, sin embargo, también tendrían irregularidades según Viera.

“Las actas que le firman el expresidente, el exvicepresidente y el exsecretario de la FPLP, entre otros, no tienen sustento, además están en cartas membretadas de la federación, cosa que ya no se puede hacer porque su mandato ya terminó, podrían hacerlo a título personal, no cualquiera puede venir a usar las hojas de la federación, se tiene que respetar las normas”, asevera.

Hernán buscó salvar sus dudas directamente con Manyari, sin embargo, la reunión se vio interrumpida abruptamente cuando el pesista descubrió que lo estaban grabando sin su consentimiento. “Me pareció muy bajo de su persona, porque siendo abogado, no puede hacer eso con un deportista. Y luego me dijo con cierta vergüenza que hubo un mal entendido, cuando me estaba retirando me interceptó y me dijo que “era mi última oportunidad”, lo que yo interpreto es que podrían querer tomar represalias contra mí”, manifiesta.

Hechos extraños

Él sabía en lo que se estaba metiendo, pero no iba a dejar que la disciplina que ama se vea envuelta en una controversia de este tipo, basta ver los aros olímpicos tatuados en su brazo para darse cuenta la importancia que este deporte tiene para su vida. Luego de emprender esta cruzada, Hernán comenzó a notar una serie de hechos que terminarían por perjudicarlo, cosas que no sucedían en gestiones anteriores, la más grave de ellas, una “descoordinación” que lo privó de participar en un importante torneo en Argentina.

“Cuando regresé del mundial de Tailandia, me comuniqué con el jefe de la Unidad Técnica que es Juan Segura. Él nos pidió nuestro “paradero” (documento que los atletas deben llenar para asuntos de pruebas antidopaje) para el Grand Prix de Lima, evento en el que no voy a estar porque no participa mi categoría (dato que me enteré por la publicidad del evento, nunca me avisó la federación), datos que no llené porque no iba a participar. Luego avisan de un torneo en Argentina en diciembre para sub 15, sub 17 y juveniles, no mayores. Segura después me indica que por no llenar mi “paradero” no puedo participar en este torneo, que finalmente también era para mayores, quedó en hacer la consulta y no me volvió a contestar”, manifiesta.

Otro hecho que llamó la atención del pesista fue en torno al pedido del deportista al jefe de la Unidad Técnica para movilizar pesas a su universidad para poder entrenar más seguido. Nuevamente se quedó en hacer la consulta sin respuesta satisfactoria. Viera siente una falta de voluntad y asegura estar listo para algún tipo de perjuicio contra él cuando las instalaciones de la Videna estén listas para ser utilizadas.

“Estoy seguro de que mis compañeros desconocen del tema, pero yo sé que es un asunto de dirigentes que los deportistas no se meten, pero yo quiero que se actúe con la misma transparencia que me piden. Voy a seguir investigando sobre el dinero en su periodo, sobre su club de ciclismo que no ha participado en eventos en los últimos 5 años, hay mucha gente que me está escribiendo sobre él”, sentencia.

El presidente de la FPLP le comunicó a Hernán que ya empezó acciones legales en su contra por difamación agravada. La República intentó comunicarse con Renzo Manyari para conocer su descargo sin obtener respuesta.

Documento oficial

Según la Dinadaf del IPD, cuando estaba a cargo Jorge Canales, Manyari no cumplía con los requisitos ya que no acredita que su club tenga vínculo con levantamiento de pesas.