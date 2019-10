Cristiano Ronaldo: se filtra que el ADN del futbolista coincidiría con pruebas del caso de violación

Nuevamente en la polémica. El sonado caso de la investigación de la supuesta violación de Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga vuelve a tomar relevancia. Según el diario inglés The Sun, la fiscalía y policía estadounidense tuvieron conversaciones que apuntaban en que el ADN del jugador de la Juventus estaba presente en las pruebas realizadas.

Este tema salió a la luz el año pasado, eso sí, el supuesto ataque sexual que involucra a Cristiano Ronaldo tuvieron lugar en el año 2009. Hoy, el medio británico publicó que la policía de Las Vegas había dado con una prueba de ADN que coincidía con el delantero portugués. La misma había sido tomada el día siguiente al episodio, cuando la propia mujer se presentó en una comisaría para denunciar el caso.

The Sun ha tenido acceso a más de 100 páginas de correos electrónicos intercambiados entre la policía y fiscalía sobre las investigaciones.

En uno de los emails, el detective Jeffrey Guyer manifiesta: “El ADN está de vuelta y coincide”. Esto podría ser el detonante para señalar que el ‘7’ de la Juventus había tenido relaciones con Mayorga, aunque no comprobaba la violación.

En otro de los archivos hay un desgrabado de la declaración de Cristiano Ronaldo ante sus abogados, en donde admite que la supuesta víctima se había resistido al acto gritando palabras como “no” y “detente”.

Cristiano Ronaldo es protagonista en la acusación de violación impuesta por Kathryn Mayorga

Estos datos relevantes coinciden con las confesiones que realizó Kathryn Mayorga al diario alemán Der Spiegel en 2018. En aquella oportunidad, la modelo de 35 años dijo: “Él comenzó a hacer cosas, tocarme y agarrarme. Lo aparté y seguí diciendo ‘no’. Me aparté de él y me hice tiré al piso. Fue entonces cuando saltó sobre mí. Le dije: “No, no, no, no”. Según las declaraciones de la exmodelo, tras la supuesta violación Cristiano le dijo “perdón” o “¿estás herida?”.

Se debe remarcar que el delantero de 35 años, a través de sus abogados y públicamente, ha negado este episodio en su vida.