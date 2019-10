Las palabras de apoyo de Chemo a Bengoechea sobre los errores arbitrales

Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo jugarán en Trujillo este domingo. Chemo del Solar, técnico del combinado poeta, compartió sus inquietudes sobre el duelo que sostendrá ante los cremas.

“Me uno a las palabras de Pablo Bengoechea. Espero que salga campeón el que menos se ha beneficiado de errores arbitrales. Espero que el arbitraje ante Universitario sea imparcial”, indicó Chemo del Solar en entrevista con RPP.

El técnico de la UCV también tuvo palabras sobre los errores arbitrales que ha subido el cuadro poeta a lo largo del año. A su vez, Chemo del Solar dejó deslizar que no les han prestado la atención necesaria.

“A lo largo del año, lo he escuchado a Pablo Bengoechea, Ángel, Vivas. A nosotros no nos dan tanta bola. Yo me he sentido perjudicado en muchos partidos, por ejemplo, contra Sport Boys, en donde nos cobraron un penal y nos anularon un gol. Yo no creo en la mala fe, pero se equivocan”, comentó Chemo del Solar.

Curiosamente, el hermano Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue elegido para ser el cuarto árbitro del encuentro entre Universitario y UCV.

Al juez, lo acompañarán Yovani Quevedo (primer árbitro), Jose Tipian (primer árbitro asistente), José Panta (segundo árbitro asistente) y Víctor Tello (asistente).