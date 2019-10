Si bien Gabriel Costa atraviesa un buen momento con la selección peruana, el jugador del Colo Colo no pasa lo mismo en la liga chilena, pues no ha podido consolidarse en el equipo de Mario Salas y no forma parte del once titular del albo.

La poca continuidad de ‘Gabo’ en el Colo Colo generó dudas sobre su continuidad, pues se comenzó a especular que regresaría al fútbol peruano nada menos que para vestir los colores de su ex, Alianza Lima.

¿De regreso a Alianza Lima? Gabriel Costa aclaró el panorama de su futuro

La prensa del sur desencadenó la versión del regreso del exjugador de Sporting Cristal a La Victoria, asegurando que el volante estaría en la etapa final de su paso en la Primera División chilena.

“Acá es donde aparece el nombre de Alianza Lima, cuadro con el que todavía no existen conversaciones formales, pero que no vería con malos ojos poder contar con Basilio Gabriel Costa dentro de sus filas. ”, expresó el medio Somoschileradio.

Sin embargo, Gabriel Costa no tardó en pronunciarse sobre el comentado pase, negando la versión de la negociación, sin embargo no descartó que la operación se realice en un futuro.

“Por este medio me gustaría aclarar que las noticias que salieron recientemente sobre un posible retorno al Club Alianza Lima son completamente falsas. Gracias y saludos”, manifestó Costa mediante su cuenta de Instagram.

El volante uruguayo y nacionalizado peruano perteneció a las filas blanquiazules durante dos años (2014-2015) donde jugó 68 encuentros.