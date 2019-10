Administrador de Universitario arremetió contra Alianza Lima: “Nunca ganamos en mesa” [VIDEO]

Rivales dentro y fuera del campo. Raúl Leguía, administrador de Universitario de Deportes, estuvo al tanto de las declaraciones que dieron los representantes de los cinco clubes opositores a los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En esa conferencia de prensa, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, manifestó su sorpresa por el cambio de voto de Universitario —en principio estuvieron en contra de los estatutos de la FPF— y dejó en entrever que recibieron algún dinero para estar a favor del cambio.

“Yo conozco a Jean (Ferrari) y me ha costado entender las palabras dichas por él. No merece ninguna opinión. Pero lo que sí puedo decir es qué ofrecimiento habrá habido para que ellos (Universitario) cambien de parecer", manifestó el dirigente de Alianza Lima.

Estos comentarios fueron del desagrado de Raúl Leguía, quien resto importancia a las declaraciones y generó polémica al dejar entrever que Alianza Lima gana ciertos partidos en mesa.

“A mí no me interesa lo que opine Gustavo Zevallos. Lo que sí puedo decir es que nosotros nunca hemos ganado en mesa, no somos de patear el tablero y estar en una posición que no debemos estar”, apuntó el administrado de Universitario de Deportes en el programa Menú Deportivo.

“Cada ladrón juzga sus condición, si hay algo que tenga que ver, que lo denuncie donde corresponde. Yo te puedo decir que Alianza Lima tiene sus intereses, que los tiene, y no por eso voy a decir que están metidos con algo”, añadió Raúl Leguía.