VER EN DIRECTO Barcelona vs. Sevilla: con Lionel Messi por la fecha 6 de LaLiga [GUÍA TV]

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO | ONLINE sigue el juego por la fecha 6 de la Liga Santander 2019, HOY domingo 6 de octubre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, beIN Sports, Movistar +. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los ‘azulgranas’?

El equipo de Ernesto Valverde, que viene de lograr una victoria clave en casa ante al Inter de Milan en Champions League (2-1). Los ‘culés’ llegan al Barcelona vs. Sevilla a este encuentro con 2 victorias consecutivas en Liga Santander, siendo especialmente importante su triunfo ante el Getafe (2-0), ya que fue el primer triunfo de los catalanes fuera de casa en la presente temporada.

En cuanto a su rendimiento como local, el FC Barcelona se mantiene imbatido hasta ahora (3 victorias), siendo el mejor equipo de la Liga Santander en este sentido al haber sumado 12 goles a favor y 5 en contra. Una gran dinámica que le proporciona toda la confianza posible de cara a este partido, especialmente por la vuelta al equipo de Lionel Messi.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los sevillistas?

En la vereda de en frente, el cuadro sevillista llega motivado al Barcelona vs. Sevilla luego de vencer en casa al APOEL Nicosia por la Europa League (1-0). Ese triunfo puso a su fin una racha de dos derrotas consecutivas en Liga Santander (0-1 vs. Real Madrid y 3-2 vs Eibar). En la última fecha de LaLiga consiguió una victoria en casa frente a la Real Sociedad (3-2), esto significó a que el equipo de Lopetegui se recupere y escale hasta el puesto 6 con 13 unidades.

En cuanto a su rendimiento como visitante, el Sevilla se mantiene como el mejor equipo de la Liga, y es que a pesar de su última derrota ante el Eibar (donde llegó a ir ganando 2-0), en las primeras jornadas consiguió apilar 3 victorias consecutivas (0-2 vs. Espanyol / 0-1 vs. Granada / 0-1 vs. Alavés), partidos en los que tuvo la capacidad para mantener su portería imbatida en todos ellos.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN: precedentes

- El Sevilla no gana en la Liga en el Camp Nou desde 2002 (0-3). Desde entonces ha sumado 2 empates y 14 derrotas y ha encajado 44 goles en 16 partidos.

- Así, en lo que llevamos de siglo, el Sevilla sólo ha conseguido puntuar en el Camp Nou en la competición doméstica en tres ocasiones: una victoria, aquella por 0-3, y dos empates.

- En general, el Barça se ha impuesto en 82 ocasiones al Sevilla en toda la historia de la Liga, más que cualquier otro equipo ante los sevillanos.

- Lionel Messi, además, tiene una gran predilección por el conjunto andaluz, ya que el Sevilla es el equipo que más goles ha encajado del ’10′ azulgrana en todas las competiciones, con un total de 36.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN: últimos enfrnetamientos

– Sevilla 2 – 4 FC Barcelona (Liga Santander, 23/02/2019).

– FC Barcelona 6 – 1 Sevilla (Copa del Rey, 30/01/2019).

– Sevilla 2 – 0 FC Barcelona (Copa del Rey, 23/01/2019).

– FC Barcelona 4 – 2 Sevilla (Liga Santander, 20/10/2018).

– FC Barcelona 2 – 1 Sevilla (Supercopa España, 12/08/2018).

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Todibo, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Luis Suárez, Leo Messi.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Sevilla: Vaklic; Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges, Óliver Torres, Banega; Nolito, Lucas Ocampos, Luuk de Jong.

Entrenador: Lopetegui

¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla hoy?

- Perú: 2.00 p.m.

- México: 2.00 p.m.

- Ecuador: 2.00 p.m.

- Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

- Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

- Colombia: 2.00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Argentina: 4.00 p.m.

- España: 8.00 p.m.

- Uruguay: 4.00 p.m.

- Paraguay: 4.00 p.m.

- Chile: 4.00 p.m.

- Brasil: 4.00 a.m.

- Bolivia: 3.00 p.m.

- Venezuela: 3.00 p.m.

Canales para ver EN VIVO Barcelona vs. Sevilla por la Liga Santander

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Barcelona vs. Sevilla tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports y Movistar +. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil Fox Premium

- Canadá beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

- Chile ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN Sur

- República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

- Ecuador ESPN Sur, ESPN Play Sur

- El Salvador Sky HD

- Alemania DAZN

- Guatemala Sky HD

- Honduras Sky HD

- Italia DAZN, DAZN1

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Puerto Rico SportsMax App, SportsMax 2

- España Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

- Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

- Uruguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Sur

Canales EN VIVO para ver el Barcelona vs. Sevilla en ESPAÑA

Canales en ESPAÑA para VER EN DIRECTO el Barcelona vs. Sevilla por la Liga Santander: Movistar LaLiga, M. Partidazo UHD, mitele PLUS y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar, Orange, Jazztel y Mitele, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Samart TV.

· Movistar Partidazo: Canal 46 de Movistar

· Movistar Partidazo UHD: Canal 440 de Movistar

· Orange TV: Canales 110 UHD 111

· Jazztel TV: Canales 108-109. El Partidazo de cada jornada de LaLiga Santander en calidad 4K

· LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

· mitele PLUS: Disponible en móvil, tablet, ordenador y Samart TV (iOS, Android, Chrome, Mozilla, Edge, Samsung LG VEWD, Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: mapa del estadio Camp Nou