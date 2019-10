Christian Cueva tras gresca en Brasil: "Ricardo Gareca me respaldó”

Christian Cueva aterrizó este martes en Lima y realizó su primer entrenamiento con la selección peruana en la Videna con miras a los amistosos frente a Uruguay que se llevarán a cabo el 11 y 15 de octubre, en Montevideo y Lima, respectivamente.

El mediocampista de la Bicolor se unió a los trabajos del técnico Ricardo Gareca con los futbolistas del medio local. Sin embargo, antes de iniciar el cronograma de actividades, decidió entablar una conversación con el ‘Tigre’ durante unos minutos luego del escándalo en un local nocturno de Brasil.

“Después de lo que hice en la Copa América, no estoy siendo tomado en cuenta por el entrenador (Jorge Sampaoli), pero no es algo que me preocupa que haya hecho que cometa algún error en mi vida. No hemos conversado mucho con Gareca, pero me respaldó. Cada vez que llego aquí lo hace y eso se valora", dijo Cueva en conferencia de prensa.

‘Aladino’, implicado en un video donde se le aprecia peleando con hincha en un restaurante de Brasil, aseguró que no pedirá disculpas a alguien que lo agredió físicamente.

“Lo analizaré con mi familia, conmigo mismo pero lo que si no voy a decir es que pido disculpas a algo que tuve por una reacción de momento donde yo salí sin intención negativa en mi cabeza. En su momento lo expliqué, me provocaron y lo único que hice fue defenderme”, agregó.

Por otro lado, Christian Cueva habló sobre su situación contractual con Santos y comentó que no ha sido suspendido. “Dijeron que estaba separado del club y no es así. Si me guío de mi contrato no lo pueden hacer. Eso no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie. Ni con dirigentes, entrenador, ni compañeros, todo es por la prensa nada más”, concluyó.