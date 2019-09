Real Madrid vs. Atlético Madrid: fecha, hora y canal de transmisión para ver el derbi [VIDEO]

VER EN DIRECTO Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE EN VIVO por DIRECTV Sports, beIN Sports, Sky Sports y Movistar + | Liga Santander 2019 | Los merengues por la jornada 7 desde las 14:00 p.m. (hora peruana) contra los atléticos en el Wanda Metropolitano. La transmisión por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República.

El Real Madrid, líder liguero en solitario, visita el sábado al Atlético de Madrid (2º) en el partido estrella de la 7ª jornada del campeonato español, un derbi en la cumbre por la cabeza de la competición.

Real Madrid, tras su victoria contra el Osasuna 2-0 el miércoles, lidera la clasificación con un punto de ventaja sobre los rojiblancos, vencedores del Mallorca 2-0.

El Real Madrid llega al encuentro en cabeza de la Liga Santander en solitario por primera vez desde 2017 y animado por las buenas prestaciones ante Sevilla y Osasuna, que han hecho olvidar el fiasco contra el PSG (derrota 3-0) en la Liga de Campeones.

“Estamos mejor cada día, vamos a intentar seguir en esta línea, compactos, agresivos, cuando no tenemos el balón todos preocupados de recuperarlo y luego, con el balón, sabemos la calidad que tenemos”, decía un aliviado Zinedine Zidane tras el encuentro contra Osasuna.

El Atlético Madrid también atajó con su victoria ante el Mallorca una preocupante racha de tres partidos oficiales sin ganar, aunque en ese encuentro fue expulsado el delantero Álvaro Morata, con el que no podrá contar Diego Simeone el sábado.

Sin el exmadridista, Diego Simeone debería volver a recurrir a Vitolo, mientras por delante seguirán Diego Costa y el luso Joao Félix, autores de los dos goles contra el Mallorca.

Canal para ver el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horario del partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid

- Perú 14:00 horas

- España 20:00 horas

- Honduras 13:00 horas

- Puerto Rico 13:00 horas

- México 14:00 horas

- Colombia 14:00 horas

- Ecuador 14:00 horas

- Estados Unidos 14:00 horas

- Venezuela 15:00 horas

- Bolivia 15:00 horas

- Paraguay 15:00 horas

- Chile 15:00 horas

- Argentina 16:00 horas

- Uruguay 16:00 horas

- Brasil 16:00 horas

VER EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Liga Santander

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Real Madrid vs. Atlético Madrid tendrás que engancharte a la señal televisiva de DIRECTV Sports (Latinoamérica), Movistar + (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones del derbi

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo/Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Hazard.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.