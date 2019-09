Esta es la lista de convocados de Ricardo Gareca para Perú vs. Uruguay

El director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca dio la lista de convocados para afrontar los partidos amistosos contra su similar de Uruguay por fecha FIFA en el mes de Octubre.

Esta nueva nómina entregada por el estratega argentino tiene como novedad la inclusión del centrocampista de Universitario de Deportes Armando Alfageme, quien volverá a lucir la indumentaria Bicolor tras su participación en la Copa América Centenario que se desarrolló en Estados Unidos en el 2016.

Lista de convocados de Ricardo Gareca

En esta lista lanzada por el Tigre, cuenta con el regreso del capitán Paolo Guerrero. El ariete nacional, quien atraviesa un mal presente en el Inter de Porto Alegre, volverá a sumarse al elenco Blanquirrojo, luego de haber estado ausente en la fecha FIFA pasada contra Ecuador y Brasil.

Otra de las primicias es la ausencia de Raúl Ruidíaz. El atacante del Seattle Sounders era, hasta el momento, indiscutible en las convocatorias de Ricardo Gareca y, en esta ocasión, ha quedado fuera de ella.

“Raúl Ruidíaz ha estado en todas las convocatorias. Tenemos un cocimiento de él muy extenso, queremos ver a otros muchachos y teniendo el conocimiento de Raúl. Es un jugador que se ha sostenido y mantenido en las convocatorias”, declaró Gareca sobre el caso de la ‘pulga’.

El primer Perú vs. Uruguay se disputará el viernes 11 de octubre a las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio ‘Centenario de Montevideo’. Mientras que cuatro días después, se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima a las 8:30 p.m. (hora peruana).

Lista de convocados de la selección peruana

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Patricio Álvarez

Aldo Corzo

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Anderson Santamaría

Luis Abram

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marco López

Renato Tapia

Armando Alfageme

C. Gonzáles

Carlos Ascues

Yoshimar Yotún

Josepmir Ballón

Gabriel Costa

André Carrillo

Edison Flores

Christian Cueva

Yordy Reyna

Paolo Guerrero

¿Qué dijo Gareca sobre la polémica de Guerrero en Brasil?

Ricardo Gareca está al tanto de todo lo que viven los jugadores que rotan al rededor de la selección peruana. El último miércoles Paolo Guerrero tuvo una noche para el olvido al realizar actos reprochables tras ganarse la tarjeta roja en el Internacional vs. Flamengo. Este viernes el Tigre fue abordado por ese tema y dejó sus apreciaciones.

“Paolo (Guerrero) nunca presentó un incidente en la selección, por lo menos en toda nuestra etapa. Para nosotros es un motivo de preocupación. Yo he sido jugador de fútbol, él ha mantenido una línea. La reacción en un partido es un hecho aislado no creo que sea motivo de preocupación para nadie. Me parece que tiene que ver con una reacción que puede tener cualquiera de los que hemos jugado al fútbol en algún momento, no lo veo como algo preocupante”, afirmó el DT argentino.