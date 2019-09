Germán Denis a los hinchas de Universitario sobre el Clásico: “No tengo dudas de que lo van a ganar” [VIDEO]

No olvida a los ‘cremas’. Germán Denis milita ahora en el Reggina de la Serie C italiana, pero no está ajeno a la situación de Universitario, es por ello que el argentino le dedicó algunas palabras a sus excompañeros a tres días del partido ante Alianza Lima.

“Hola a todos los cremas. Quería mandar un mensaje en esta semana tan especial. Desearle lo mejor a Universitario en este clásico. No tengo dudas de que lo van a sacar adelante y que los muchachos van a hacer un gran partido y el clásico lo van a ganar sin dudas. Los sigo desde Italia y les deseo lo mejor de todo corazón. Y dale ‘U’ toda la vida”, se expresó el delantero en un video.

Germán Denis llegó a convertir 17 goles en el tiempo que defendió la camiseta de Universitario en el fútbol peruano. Solo disputó dos clásicos y ambos fueron en Matute: perdió uno y ganó el otro.

El atacante argentino fue el goleador de Universitario en el Torneo Apertura 2019. El delantero llegó al equipo crema cuando era dirigido por Nicolás Córdova en la temporada pasada.

Este domingo el clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima se jugará en el estadio Monumental desde las 4:00 p.m. Solo hinchas ‘cremas’ podrán asistir al recinto de Ate.