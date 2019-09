Fernando Martel sobre exreferentes de Alianza Lima: “No me querían porque era un tipo ganador”

Duras palabras contra algunos sus excompañeros en Alianza Lima. Fernando Martel, exjugador chileno del cuadro íntimo que se coronó campeón en el 2006, reveló en una entrevista su sentir sobre el entorno que tuvo en su paso por el fútbol peruano.

Si bien asegura que le tiene un gran cariño a la institución, el delantero guardó por muchos años lo que sintió al no ser renovado luego de la gran campaña que desempeñó. Y es que Martel era, aquel año, uno de los jugadores más coreados por el pundonor que demostraba dentro de la cancha. “Me hubiese gustado quedarme 2 o 3 años más en Alianza Lima", aseguró.

Sobre su no continuidad, indicó que lo agarró por sorpresa: “Hasta ahora no sé cómo no me quedé en Alianza Lima, pero me imagino que los referentes de ese entonces hablaban con la directiva, porque un extranjero en una temporada, a punta de fútbol y ganas, se metió al corazón hincha. Igual sigo al equipo, Alianza Lima es mi segunda casa”, contó en una entrevista al programa radial ‘Puro Gol’ de Radio Nacional.

Luego, sopesó un posible motivo. "... pero sé que muchos referentes no me querían porque era un tipo ganador y el hincha me prefería. Después que acabó la temporada con título, nadie me llamó”, reveló el chileno.

Sobre el medio nacional, aseguró que colaboró con contagiarle entrega y sacrificio, algo que recuerdan muy bien los hinchas íntimos: “Yo siempre fui claro y frontal en Alianza Lima, siento que le inyecté al fútbol peruano entrega y sacrificio, cosa que en ese año no había dentro del torneo local, no existía un gusto al trabajo duro".

Martel, quién se retiró en el 2013, hizo también una reflexión sobre cómo era el fútbol en nuestro país y en lo que poco a poco lucha por convertirse.

“Quizás el problema del fútbol peruano en ese entonces era el tema de la mentalidad competitiva y no querer trabajar. Salían para volver rápido al extranjero, no habían ofertas de afuera, no existía un respeto por la camiseta que se defendía. Me alegra que hoy Perú haya crecido”.

Como se recuerda, el popular ‘Facha’ salió campeón con el cuadro blanquiazul que dirigía el técnico uruguayo Gerardo Pelusso. En aquel equipo también estaban Flavio Maestri, Marko Ciurlizza, Aldo Olcese y su compatriota Rodrigo Pérez.