Alan Diez tras venta de Sporting Cristal: “Me siento huérfano y me han presentando un padrastro”

La decisión de la cervecería Backus-AB InBev de vender el 100% de las acciones de Sporting Cristal al grupo empresarial peruano Innova Sports ha generado un gran tristeza y preocupación en los aficionados celestes, como es el caso del periodista deportivo Alan Diez.

Este jueves, en el conductor del programa “Capital Deportes” se mostró acongojado tras saber que el equipo del cual es hincha, y donde pudo trabajar años atrás como jefe de prensa, cambió de dueños.

“Hoy me siento huérfano como Sporting Cristal. Ha llegado alguien como dueño que no me ha visto crecer, me están presentando un padrastro y por el momento sólo queda pensar que más adelante podemos llegar a ser amigos”, manifestó Alan Diez.

Durante la transmisión del mencionado espacio deportivo, el periodista deportivo —junto con Daniel Kanashiro— tuvo la oportunidad de conversar con Roberto ‘Chorri’ Palacios, quien dio a entender que el tiempo juzgará el trabajo de los nuevos de Sporting Cristal.

“He conversado hoy con uno de los dueños. Fue muy pocos minutos, pero por lo que me contó, ha tenido parte en la institución. Sabe lo que el club significa para el fútbol peruano y para los hinchas. Lo vi muy emocionado y me alegro de haber llegado a conversar con él para que me pueda transmitir un poco de tranquilidad”, aseveró el ídolo de Sporting Cristal.

“Cristal es un equipo grande y por lo cual se tiene que tener cuidado porque la institución esta para pelear títulos y para estar siempre en torneos internacionales. Esperemos que las cosas les salgan bien. Mientras ellos busquen la posibilidad que el club siga creciendo, van a tener el respaldo de la hinchada y la prensa peruana”, culminó el Chorri Palacios.