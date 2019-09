Roberto Mosquera en Binacional: “Acá no hay espacio ni para una cerveza” [VIDEO]

Roberto Mosquera se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador del Deportivo Binacional. Este miércoles, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer cómo se dio su contratación y cuál será su forma de trabajo.

El nuevo entrenador del Poderoso del Sur manifestó que dentro de sus primeras acciones está realizar una evaluación física a los jugadores e imponer disciplina.

“Hay muchas cosas por hacer. Soy el hombre de las decisiones. Es un proyecto serio, acá no hay espacio ni para una cerveza, ni para trasnochar, ni para mujeres. Yo en tema disciplinario soy realmente duro”, subrayó.

Sobre la pregunta del por qué eligió a Binacional, Mosquera manifestó que el equipo puneño no es un equipo chico, pero sí nuevo y está creciendo. Por lo tanto, indicó que aceptó este proyecto con total seriedad y que no se amilanará ante equipos de la capital.

“Yo voy donde me necesitan y no soy solo entrenador de Lima. Yo no voy a perder el apellido por venir a Juliaca, al contrario, estoy feliz. Vamos a trabajar para enfrentar a los equipos grandes, ni metiéndonos atrás ni ensuciar el partido”, señaló.

De otro lado, Mosquera manifestó su preocupación debido a que Binacional es uno de los que menos acumuló en la bolsa de minutos. Así también sostuvo que conversó con el exentrenador de Binacional, Javier Arce, y le solicitó algunos detalles sobre el desarrollo y preparación que tuvo con los jugadores de Binacional.

Roberto Mosquera regresa al Perú junto a su comando técnico y permanecerá en Binacional hasta fin de año. El estratega nacional dirigió los equipos de Jorge Wilstermann y Royal Pari durante su estancia en Bolivia. El nuevo DT de Binacional indicó que aún tiene pendiente una reunión sobre la logística requerida para los entrenamientos del equipo puneño.