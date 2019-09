¿La derrota ante Alianza fue el detonante de la salida de Vivas? Esta información se filtró [VIDEO]

La Liga 1 Movistar sufrió la caída de un técnico a vísperas de la fecha 7. Claudio Vivas dejó de ser técnico de Sporting Cristal tras llegar a un acuerdo con la directiva del club rimense. Las primeras informaciones apuntan que el DT argentino no pudo sostener el equipo compitiendo en tres torneos diferentes. Ahora último, se reveló que la derrota sufrida ante Alianza Lima habría sido el detonante de su salida.

Según Peter Arévalo, periodista de Fox Sports Perú, la dirigencia ‘bajopontina’ y el estratega argentino tuvieron un cortocircuito tras la derrota ante Alianza Lima en la fecha 2 del torneo doméstico. Esa derrota sufrida en el estadio Alejandro Villanueva fue la razón para que la relación se empiece a resquebrajar.

“El primer cortocircuito fue cuando él (Claudio Vivas) apuesta por presentar un plantel con muchas variantes ante Alianza, y ahí no más, tres días después jugaba por Copa Sudamericana. La apuesta no le resultó porque pierde con Alianza y queda eliminado con Zulia FC”, contó Arévalo.

En la mesa de conducción señalaron que la salida del argentino se debía a un tema netamente futbolístico. “Se han dado situaciones que algo final terminaron por colmar la paciencia de la dirigencia de Sporting Cristal”, añadió el periodista deportivo.

“No pasar la Copa Libertadores, no pasar la Sudamericana no pasar el Copa Bicentenario”, dijo Alan Diez en alusión a que las cosas no se le dieron a Claudio Vivas en su segunda etapa en el banquillo de Sporting Cristal.