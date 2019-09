Lionel Messi: “Acepto cenar con Cristiano Ronaldo” [VIDEO]

La UEFA, el pasado 29 de agosto en la ceremonia del sorteo de la Champions League, volvió a reunir en un mismo lugar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se mostraron muy alegres y regalaron a sus seguidores momentos amenos.

Antes de conocer quién iba a ser elegido como el mejor jugador de la anterior temporada de la UEFA —que tuvo como ganador al holandés Van Dijk del Liverpool—, la Pulga y CR7 bromearon sobre su rivalidad y fue el portugués quien lanzó una propuesta inesperada.

“Por supuesto que tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos aún, pero espero que en el futuro...”, fue lo que dijo Cristiano Ronaldo, quien en esa gala tenía a su lado a Lionel Messi.

Luego de dos semanas, la estrella de la Juventus tuvo una respuesta por parte del astro del FC Barcelona, quien en una entrevista con el diario español “Sport” afirmó que no tendría ningún problema en compartir una mesa con el luso.

“No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. No sé si habrá cena, pero si se tiene que dar, no hay problema”, recalcó Messi, quien tuvo una rivalidad con Cristiano Ronaldo en el fútbol español por diez años.

Por otro lado, Lionel Messi habló sobre los rumores que lo alejan del FC Barcelona. “Quiero estar aquí todo lo que pueda, hacer aquí toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador”, resaltó.