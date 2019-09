Portugal vs. Lituania EN VIVO vía DirecTV Sports: con Cristiano por la fecha 6 de las Eliminatorias Euro 2020

EN VIVO ONLINE | Portugal vs. Lituania | VER EN VIVO CLASIFICATORIAS A LA EURO 2020 | Streaming vía Faceboook | Los lusos juegan su cuarto partido de las Clasificatorias de la Eurocopa 2020 midiéndose ante la selección de Lituania el día de HOY EN VIVO por la sexta fecha del Grupo B. El choque entre ambas escuadras se disputará en el estadio LFF, Lituania, a la 1:45 pm (hora peruana) con transmisión para televisión de DirecTV Sports / beIN Sports / Sky Sports.

Los dirigidos por Fernando Santos llegan motivados al Portugal vs. Lituania pues llegan a sacarle lustre a su título en la última edición de la UEFA Liga de las Naciones.

La selección de Portugal logró un buen triunfo el último sábado sobre Serbia por un contundente 4-2 en su disputa por clasificar a la Eurocopa 2020. En el inicio de este torneo había arrancado dos empates, el primero frente a Ucrania (0-0) y luego ante los serbios en calidad de local (1-1).

Con estos resultados, los lusos, capitaneados por Cristiano Ronaldo, mantiene el invicto y han sumado 5 puntos ubicándose en la segunda casilla del Grupo B de las clasificatorias a la Euro 2020.

Los portugueses de ganar en el Portugal vs. Lituania recortarían la distancia en esa pelea por el liderato del grupo, Ucrania está en la cima con 13 unidades.

Mientras tanto, el combinado ‘verdiamarillo’ no la pasa bien en las clasificatorias, en cuatro partidos disputados solo ha podido sumar un punto y está último en el Grupo B del proceso rumbo a la Eurocopa 2020.

A pesar de su posición en el torneo, la selección que dirige Valdas Urbonas sabe que ganando en el Portugal vs. Lituania se metería en la pelea por el segundo lugar del grupo.

