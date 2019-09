¡Vuelve el Rey! Neymar volverá a las canchas ante Colombia tras tres meses lesionado

El retorno de Neymar a los terrenos de juego es la gran atracción del amistoso que Brasil y Colombia disputarán este viernes en Miami, en el primer encuentro de la ‘canarinha’ tras conquistar en casa la Copa América el pasado 7 de julio.

El atacante brasileño del PSG, Neymar, tras su frustrado retorno al Barcelona, volverá a vestirse de corto tres meses después de su última actuación, el amistoso que Brasil y Catar jugaron el 5 de junio en Brasilia.

El entrenador Tite confirmó que Neymar jugará en el partido ante Colombia, tres meses después de haberse lesionado.

El delantero “clínicamente se ha recuperado de la lesión que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América” Brasil-2019, que ganó el anfitrión en julio pasado, aseveró Tite este jueves durante una rueda de prensa en un hotel de Miami.

“Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta”, aclaró Tite sobre Neymar.

Neymar volverá a jugar tras tres meses lesionado.

En aquel amistoso entre Brasil y Catar, Neymar se lesionó a los 20 minutos en el tobillo y quedó al margen de la Copa América.

Neymar no juega 90 minutos desde el 27 de abril, cuando disputó la final de la Copa de Francia con el PSG, y es el único de todos los convocados que actúan en Europa que todavía no ha jugado en esta temporada 2019-20, informó AFP.

A pesar de su falta de ritmo, el seleccionador brasileño, Tite, sigue confiando ciegamente en Neymar, quien volverá a liderar el ataque del Scratch.